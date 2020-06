Retroscena Felipe Melo: "Nel 2009 volevo andare all'Inter, non alla Juventus"

Tra 15 giorni compirà 37 anni, un'età in cui si può iniziare a pensare al ritiro dall'attività agonistica: non Felipe Melo, legato al Palmeiras da un contratto fino a dicembre 2021 e con ancora tanto da offrire al centrocampo del 'Verdão'.

Senza gli impegni del calcio giocato, per il centrocampista brasiliano è l'occasione di ricordare il passato e quello che sarebbe potuto accadere se solo gli eventi fossero andati verso una direzione ben precisa: nell'intervista concessa ad 'As' ha rivelato che per il passaggio al nel 2010 era tutto fatto. O quasi.

"Avrei potuto firmare con il Real Madrid, è quello che mi ha detto il mio agente, durante i Mondiali in . L'espulsione per il fallo su Robben pregiudicò il mio trasferimento in , avevamo l'accordo: sono cose che sono successe e che dovevano accadere. Tutto questo mi ha aiutato a crescere come uomo, come giocatore, come professionista, come padre e marito... Ringrazio dio di cuore per tutto quello che è successo e sta accadendo nella mia vita".