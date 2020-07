Felipe Martins attacca Ibrahimovic: "Felice che tu non sia più in MLS"

Il centrocampista del DC United, in MLS, ha criticato lo svedese dopo le sue dichiarazioni post Milan-Juventus.

Zlatan Ibrahimovic ha trascinato il alla rimonta con la , non soltanto segnando il goal dell'1-0. Poi, nel post-partita, ha affermato che dovrebbe essere anche allenatore e presidente. E che con lui da inizio anno i rossoneri avrebbero vinto.

Il solito Ibra, che ha esaltato alcuni e invece indotto altri a criticare la sua arroganza. Tra questi ultimi rientra anche Felipe Martins, avversario di Ibrahimovic in con le maglie di e .

Il centrocampista brasiliano di origini italiane, con un tweet, ha attaccato Zlatan retwittando le sue dichiarazioni e con un messaggio al veleno.

"Sono felice che tu non sia più qui nella MLS".

Happy you not here in MLS anymore @Ibra_official https://t.co/nTqy3O2TKX — Felipe Martins (@FeliMartins8) July 7, 2020

Martins, classe 1990, ha anche un passato in , con la maglia del . Ha poi giocato alcuni anni in prima di trasferirsi in MLS.