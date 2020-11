Fantacalcio, le ultime: Chiellini recuperato, Orsolini k.o

Chiellini giocherà il Derby contro il Torino, Orsolini salterà la prossima gara: le ultime notizie di fantacalcio.

La prossima giornata di Fantacalcio si presenta problematica a causa dei numerosi problemi fisici di tanti importanti giocatori. Ecco le principali novità in vista del nono turno.

L'attaccante di Mihajlovic ha abbandonato la gara contro il , vinta dal team emiliano, anzitempo: risentimento alla coscia destra ed esami nei prossimi giorni, salterà l' e forse anche la .

Chi ha puntato sul bomber del si starà mangiando le mani, visto le ultime assenze, problema agli adduttori più serio del previsto al quale si è aggiunta anche la pubalgia: resta in grosso dubbio per la gara contro la Roma del prossimo turno.

Il difensore della Roma è statro costretto ad uscire nella dura disfatta contro il per un fastidio all'adduttore: gli esami daranno un responso sui tempi di recupero, ma è difficile un suo recupero per il decimo turno.

Il capitano della vola verso una maglia da titolare nel Derby contro il dopo aver svolto la seduta di allenamento in gruppo. Stesso discorso per Merih Demiral.

Il centrocampista della sarà nuovo a disposizione di Inzaghi come titolare per la prossima giornata di campionato dopo aver superato il coronavirus: un recupero fondamentale per i biancocelesti.

Ancora incerti i tempi di recupero del portiere atalantino: nuova risonanza al ginocchio per capire quando potrà tornare in campo, rischia diverse settimane di stop.