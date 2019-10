Fantacalcio, due partite a rischio rinvio: c'è di mezzo la Supercoppa

La data della Supercoppa italiana fra Lazio e Juventus potrebbe coincidere con la 17esima giornata di Serie A, causando un doppio rinvio.

La 32esima edizione della Supercoppa italiana fra la campione d' e la vincitrice dell'ultima si giocherà allo Stadio Internazionale Re Fahd di Riyad in , in virtù del contratto stipulato lo scorso anno dalla Lega di con gli arabi, che prevedeva 3 delle prossime 5 edizioni nel paese saudita.

Non c'è ancora l'ufficialità sulla data in cui i bianconero ed i biancocelesti si contenderanno la coppa, ma approssimativamente dovrebbe essere nel weekend fra il 20 e il 22 dicembre e quindi durante la 17esima giornata di Serie A. Questo comporterebbe però la necessità di rinviare altre due partite, dopo - , con tutti i problemi che ne derivano per i fantallenatori: le due partite a rischio sarebbero -Juventus e Lazio-.

Il rischio rinvio si fa ancora più concreto visti gli impegni che precedono il 17esimo turno di campionato, con i capitolini che dovranno giocare un posticipo del lunedì contro il , negando in questo modo qualsiasi possibilità di anticipare le due partite nel corso della settimana. Il turno pre-natalizio della Serie A quindi potrebbe essere privato di due incontri, lasciando però spazio alla in versione arabeggiante.

Dopo la scorsa edizione giocata a Gedda, sarà sempre l'Arabia Saudita a fare ad ospitare la coppa dei vincitori dei due massimi trofei italiani: i biancocelesti andranno alla caccia della loro vittoria numero cinque, mentre se dovesse vincere la Juventus sarebbe la nona volta che un capitano bianconero alza il trofeo verso il cielo. Quella fra Juventus e Lazio, inoltre, è la sfida più ricorrente in Supercoppa: quella di Riyad sarà la quinta volta che si incrociano con due vittorie a testa nelle precedenti finali.