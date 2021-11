Il rosso che cambia la storia del girone? Intervento scomposto di Raitala

La Francia osserva, in testa al raggruppamento D. L'Ucraina spera ancora. L'Austria, e le altre possibili squadre dei playoff, guardano con attenzione. Bosnia-Finlandia è per alcuni versi il match più importante del sabato di qualificazioni ai Mondiali, ricco di colpi di scena.

In un match che non ha visto Dzeko protagonista, ancora k.o per il risentimento muscolare accusato nel Derby di Milano, la Finlandia ha avuto la possibilità di passare in vantaggio per il rigore assegnato al 25', sbagliando dagli undici metri con Pukki.

Quest'ultimo si è poi parzialmente riscattato, servendo a Forss il pallone dell'1-0 che ha gelato lo stadio Bilino Polje di Zenica quattro minuti dopo il rigore sbagliato. Emozioni finite? No, perchè ciò di cui si sta parlando maggiormente attorno a Bosnia-Finlandia è l'intervento killer di Raitala, sempre nella prima frazione della gara.

L'articolo prosegue qui sotto

Al 36' palla sulla sinistra per Kolasinac, in un contropiede che vedeva comunque i difensori della Finlandia in copertura non perfetta, ma comunque in superiorità numerica rispetto agli avversari della Bosnia. Raitala, difensore del Minnesota United, ha però effettuato una scivolata scomposta, colpendo duramente la caviglia dell'esterno dell'Arsenal, subito piegatasi innaturalmente.

Kolasinac costretto ad uscire in grande difficoltà, con Raitala immediatamente espulso dall'inglese MIchael Oliver tra i fischi dei padroni di casa. Al posto dell'esterno dei Gunners dentro Demirovic, mentre Kanerva, commissario tecnico della Finlandia, ha confermato il proprio dieci per gli ultimi minuti del primo tempo.

Per Kolasinac, portato a spalla fuori dal campo, possibile lungo stop causa intervento alla caviglia: difficile, se non impossibile, che possa prendere parte all'ultima gara della Bosnia in queste qualificazioni Mondiali, ovvero quella prevista la prossima settimana contro l'Ucraina.