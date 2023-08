Evra a Buffon: "Ora che ti sei ritirato non bestemmiare più"

Patrice Evra omaggia con un video sui social, e come sempre a modo suo, l'ex compagno Gigi Buffon: "Stai tranquillo, rilassati, goditi la vita".

Gigi Buffon ha detto stop. Niente più voli da un palo all'altro, niente più miracoli, niente più esultanze dopo una parata. E così, sono giorni in cui il mondo del calcio e gli ex compagni rendono omaggio al portiere campione del mondo nel 2006. Tra questi, anche Patrice Evra. Solo che in maniera - come dire - inusuale.

Volevate un video di Zio Pat che saluta Buffon a modo suo? Bene: l'avete ottenuto. Come fa spesso, l'ex terzino sinistro di Manchester United e Juventus ne ha postato uno sui propri account social. Rendendolo immediatamente virale, come suo solito.

"Gigi, ti volevo solo ringraziare per tutto quello che hai fatto per il calcio. Ho avuto la fortuna di giocare contro di te e con te. Ho ancora la tua voce nella mia testa che mi dice: andiamo oggi Pat, eh! Non scherziamo! Mi raccomando! Andiamo Zio Pat! Dai, dai!".

E via con una sonora risata, prima di proseguire:

"Anche alla fine della partita, quando vincevamo, mi davi un bacio... qualche volta un po' troppo vicino alle labbra. Sei il mio grande fratello, perché hai tre anni più di me... tre anni in Europa, in Africa non lo so: può darsi che sia più vecchio di te".

Infine, una raccomandazione. Anche questa, piuttosto particolare.

"Comunque, non è un video per me: è per te Supergigi. Ti voglio bene. Per favore, adesso che ti sei ritirato non bestemmiare più. Stai tranquillo, rilassati, goditi la vita".

Insomma, il solito Evra. Il calciatore che ha vestito la maglia della Juventus per un periodo di tempo tutto sommato ristretto, due anni e mezzo, ma che quei due colori li sente ormai sotto pelle. Così come l'affetto per i compagni che con lui hanno condiviso lo spogliatoio. Come la leggenda Buffon.