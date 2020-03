Every Season Goal: il 2007-2008 dell'Inter, Scudetto last minute targato Ibrahimovic

Prosegue la serie Every Season Goal lanciata da Inter TV, disponibile su DAZN: oggi tocca alla stagione conclusa col trionfo all'ultima giornata.

Every Season Goal si arricchisce di un nuovo appuntamento. TV, canale tematico del club disponibile su DAZN propone i best moments di un'altra tra le più emozionanti stagioni dei nerazzurri: quella 2007/2008.

Guarda tutti i goal della stagione 2007-2008 dell'Inter

Per una volta, partiamo dalla fine. È il 18 maggio. Al 'Tardini' piove e si sa, per chi deve difendere un vantaggio in classifica non è un buon segno. La di Ancelotti ne sa qualcosa.

A piove e l'Inter annaspa. Il suo giocatore più rappresentativo, Zlatan Ibrahimovic, siede in panchina. No, Roberto Mancini non è impazzito all'improvviso. Zlatan, miglior cannoniere stagionale della squadra, ha un problema al ginocchio col quale convive da diversi mesi ma che adesso, da 40 giorni, lo costringe a guardare il calcio in o, al massimo, dalla tribuna.

Nelle ultime 6 gare non è riuscito a scendere in campo e la sua Inter, complice un ko nel derby, non è riuscita a chiudere la pratica Scudetto, rincorsa dalla di Luciano Spalletti. Mancano 90 minuti al termine della stagione e il calendario ha riservato a Inter e Roma un incrocio da incubo. I nerazzurri a Parma contro una squadra che non può permettersi passi falsi se vuole evitare il ritorno in Serie B, giallorossi a Catania, contro i siciliani in situazione analoga.

La Roma il goal del vantaggio lo trova subito grazie a Vucinic. L'Inter no. In avanti - è vero, manca Ibra - ma ci sono Mario Balotelli e Julio Cruz, non proprio due sprovveduti. Eppure l'Inter il goal non riesce a trovarlo. La pioggia non aiuta, Paci e Fernando Couto sono insuperabili sui palloni aerei, i minuti passano e quando Stankovic sembra aver trovato il jolly, è Pavarini ad opporsi.

In panchina, nel Parma, c'è Antonio Manzo. Fino a qualche giorno prima era il tecnico della Primavera, adesso si ritrova a guidare per la prima volta una squadra di in una gara da dentro o fuori. Hector Cuper, sì proprio lui, era stato infatti a sorpresa esonerato dal club ducale proprio a pochi giorni dalla sfida contro i nerazzurri. Un mistero ancora irrisolto.

Manzo sembra pronto ad entrare nella storia del club crociato ma non ha ancora fatto i conti con Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese entra in campo al 51' al posto di Cesar e dopo dieci minuti fa goal con una rasoiata delle sue. Passano 17 minuti e Ibra chiude i conti, mettendo in pratica con una facilità disarmante ciò che ai compagni non era riuscito. È Scudetto, il sedicesimo nella storia dell'Inter. Con buona pace del Parma che, complice il pareggio del Catania contro la Roma, scivola in Serie B.

La Roma si prenderà una piccola vendetta sei giorni dopo, battendo i nerazzurri in finale di Coppa : 2-1 il punteggio finale, inutile il goal di Pelè. Quello del portoghese sarà l'ultimo goal di una stagione esaltante e amara al tempo stesso: è la stagione dell'eliminazione dalla Champions per mano del che fa perdere la testa a Roberto Mancini. Sarà proprio lo sfogo dopo la partita coi 'Reds' a dare il via all'avventura di Josè Mourinho in nerazzurro.

Ma sono tante le istantanee di quella stagione: c'è il goal, l'unico in quella stagione, del redivivo Adriano che prima di volare in per vestire la maglia del San Paolo, fa in tempo a decidere la sfida sul campo della Reggina e a regalare ai nerazzurri 3 punti che si riveleranno decisivi per il titolo. In pochi lo ricordano, ma in quel trionfo c'è anche la firma dell'Imperatore.

C'è anche la prima "nuova" sfida con la Juventus neopromossa in Serie A dopo le tensioni legate a Calciopoli (1-1 a , trionfo dei bianconeri per 1-2 a San Siro), ci sono gli 8 goal di David Suazo, strappato al ma rivelatosi poi la delusione della stagione, il capolavoro di Javier Zanetti nei minuti finali dello scontro diretto con la Roma che si rivelerà decisivo per il titolo, ma anche la doppietta di un giovanissimo Balotelli che sbatte fuori la Juventus dalla e presenta al calcio italiano una nuova stella.

Una stagione difficile da dimenticare che DAZN, attraverso Inter TV, vi ripropone a suon di goal.