Every Season Goal: il 2006-2007 dell'Inter, tra Ibra e Scudetto

Prosegue la serie Every Season Goal lanciata da Inter TV, disponibile su DAZN: dopo il 2004/2005, ecco i goal della stagione nerazzurra 2006/2007.

Every Season Goal si arricchisce di un nuovo appuntamento. TV, canale tematico del club disponibile su DAZN, dopo il 2004/2005 propone i best moments di un'altra tra le più belle stagioni dei nerazzurri: quella 2006/2007.

Guarda tutti i goal della stagione 2006/2007 dell'Inter

A partire da oggi, spazio a tutti i goal di un'annata che consentì all'Inter di Mancini di mettere le mani sullo Scudetto (il secondo consecutivo, dopo l'assegnazione sub-judice di quello 2005/2006 revocato alla per via dello scandalo Calciopoli).

Una rosa spaziale, quella allestita dal presidente Massimo Moratti: Julio Cesar e Toldo in porta; Maicon, Cordoba, Materazzi, Zanetti, Samuel, Maxwell e Grosso (fresco eroe di 2006) in difesa; Cambiasso, Figo, Stankovic e Vieira a centrocampo; Adriano, Ibrahimovic (acquistato proprio dalla ), Crespo, Vieri, Recoba e Cruz in attacco.

In organico anche l'allora centrale della Primavera Leonardo Bonucci, che debuttò in A nell'ultima giornata del 2005/2006 e che fu schierato 3 volte in Coppa dal Mancio prima di passare in prestito al Treviso nell'estate 2007.

Senza i bianconeri - retrocessi d'ufficio in B - lo scettro di regina d'Italia si tinse di nerazzurro: campionato vinto con record di punti nell'anno solare, ben 92 in 37 giornate (media di 2,48 a partita). Punti che, al termine di quella stagione di A, furono 97 ed impreziositi da 18 vittorie di fila, 15 successi in trasferta su 19 e 80 goal segnati.

Un dominio incontrastato, inaugurato col trionfo in ad agosto 2006 al termine di un clamoroso 4-3 sulla ai supplementari: giallorossi avanti 0-3, poi Vieri suona la riscossa a fine primo tempo fino alla 'remuntada' firmata Crespo, ancora Bobo e da Figo che in avvio di extra-time mette il sigillo sulla vittoria dell'Inter.

Altro momento emozionante, il derby d'andata col : Inter-Milan 3-4, 'griffato' Crespo, Stankovic, Ibrahimovic e Materazzi in una stracittadina pirotecnica (0-3 ad inizio ripresa, poi Seedorf, Matrix, Gilardino e Kakà).

In i nerazzurri inanellarono un filotto 'monstre', che consentì a Mancini di eguagliare i record di Herrera e Trapattoni fatto di 8 successi consecutivi e di creare il vuoto rispetto alle inseguitrici. Dopo la pausa invernale, altro primato per il nostro campionato con le vittorie di fila che diventarono 12.

Alla fine l'Inter si laureò campione d'Italia con ben 5 giornate d'anticipo, stappando lo champagne espugnando Siena. Unico ko stagionale in A, quello contro una Roma ultima a mollare e classificatasi seconda a -22 dai nerazzurri.

Nonchè capace di soffiare la in finale alla 'banda' Mancini', riscattando la beffa in Supercoppa e lo strapotere interista in campionato. In Champions, invece, il cammino di Ibra e soci si fermò agli ottavi contro il .

Tra Scudetto e record, però, il doppio 'neo' non rovinò l'annata super dei nerazzurri: DAZN, attraverso Inter TV, ve la ripropone a suon di goal e successi.