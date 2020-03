Every Season Goal: il 2004-2005 dell'Inter, con Adriano Imperatore

Inter TV, disponibile su DAZN, lancia la serie Every Season Goal: si parte con tutti i goal della stagione 2004/2005 dei nerazzurri.

Un tuffo nel passato dell'. L'idea è di Inter TV, canale tematico del club disponibile su DAZN, che attraverso Every Season Goal ripercorre alcune tra le annate più brillanti della squadra nerazzurra.

Guarda tutti i goal della stagione 2004/2005 dell'Inter

Una di queste è il 2004/2005, con cui si apre la serie che partirà oggi: Coppa alzata al cielo, terzo posto finale in campionato con qualificazione Champions e quarti raggiunti nel massimo torneo continentale, eccolo il bottino degli uomini allora allenati da Roberto Mancini.

Che in rosa annoveravano un Adriano Leite Ribeiro 'on fire', capace di realizzare la bellezza di 28 goal in 42 presenze totali tra e Coppe. Il brasiliano, con tanto di numero 10 sulle spalle, fu il vero trascinatore dell'Inter.

E se l'obiettivo Scudetto culminò nel gradino più basso del podio dietro (Scudetto poi revocato per via dello scandalo Calciopoli) e , la stagione di A regalò uno dei pomeriggi più entusiasmanti della storia dei nerazzurri.

Il 9 gennaio 2005 a San Siro arrivò la , che con una grande prestazione si ritrovò sullo 0-2 a pochi minuti dal termine coi 3 punti virtualmente in tasca. Peccato però che i blucerchiati non fecero i conti con Martins, Vieri e Recoba, capaci tra l'87' e il 92' di sancire un impensabile e clamoroso 3-2.

Forse non tutti lo sanno, ma fu proprio quella incredibile rimonta contro la Sampdoria ad ispirare 'Pazza Inter amala', la celebre canzone che per anni è stata l'inno ufficiale nerazzuro, prima di venire sostituito con 'C'è solo l'Inter' di Elio.

Altra 'fotografia' da custodire del 2004/2005 nerazzurro fu la doppia finale di vinta con la , che portò il trofeo nelle mani dell'Inter: 0-2 all'Olimpico con doppietta di Adriano (uno dei due timbri, un siluro da oltre 30 metri), 1-0 a Milano 'griffato' Sinisa Mihajlovic con una punizione delle sue da distanza siderale.

A gennaio, in quella stagione, i nerazzurri prelevarono dal Flamengo un portiere di 26 anni, prestandolo però al . Il suo nome era Julio Cesar Soares Espindola, e 5 anni dopo avrebbe rivestito un ruolo fondamentale nell'annata più gloriosa della storia nerazzurra.

In Champions il cammino degli uomini di Mancini si fermò invece per mano del Milan, che estromise i cugini dalla manifestazione in un doppio confronto che vide il ko a tavolino dell'Inter per lancio di petardi verso Dida.

Un 2004/2005 ricco di emozioni e con una rosa di assoluto livello, composta da gente del calibro di Zanetti, Davids, Veron, Recoba, Julio Cruz e i già citati Adriano, Vieri e Mihajlovic.

Goal e vittorie importanti, tutto raccolto da Inter TV in Every Season Goal disponibile da oggi su DAZN.