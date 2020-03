Europei nel 2021, l'UEFA precisa: "Nessuna decisione sul nome"

L'emergenza Coronavirus travolge l'Europa intera e ferma il mondo del calcio: già presa la decisione da parte dell'UEFA di rinviare all'anno prossimo, ma non è dato sapere come verrà denominata.

In un primo momento, l'organismo continentale aveva fatto sapere che il torneo avrebbe mantenuto il logo inizialmente disegnato per la prestigiosa competizione.

CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June - 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9

Qualche ora dopo, però, la stessa UEFA ha fatto dietrofront con tanto di ammenda.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.



The earlier tweet was sent by mistake.