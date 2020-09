Europa League, sorteggio playoff - Milan contro Besiktas o Rio Ave

Il Milan, in caso di qualificazione contro il Bodo Glimt, nel playoff di Europa League del 1 ottobre sfiderà la vincente di Besiktas-Rio Ave.

Il cammino in del va delineandosi. Dopo aver eliminato lo Shamrock Rovers, il prossimo scoglio verso la fase a gironi si chiama Bodo Glimt. L'urna di Nyon, intanto, ha definito anche l'eventuale prossima rivale del Diavolo nel playoff: la vincente di -Rio Ave.

E' questo l'esito del sorteggio andato in scena in , che obbligherà Ibrahimovic e compagni ad eliminare non solo la compagine norvegese nel terzo turno preliminare giovedì a San Siro ma anche ad avere la meglio di turchi o portoghesi in gara secca il 1 ottobre.

Qualora il Milan dovesse battere il Bodo Glimt, dunque, si giocherà l'accesso ai gironi di Europa League contro Besiktas o Rio Ave in trasferta.