Europa League, risultati 6ª giornata - Manchester United e Monaco agli spareggi

Trabzonspor e Qarabag retrocedono in Conference, passano il turno come prime Ferencvaros, Friburgo e Midtjylland.

Si chiudono i gironi di Europa League. Verdetti per le squadre degli otto gruppi, tra chi passa agli ottavi, chi dovrà combattere negli spareggi, chi retrocede in Conference League e chi invece dice addio alle competizioni continentali almeno fino alla prossima estate.

L'attesa maggiore nelle gare delle 18:45 era quella per lo scontro diretto tra Real Sociedad e Manchester United: i Red Devils vincono 1-0 raggiungendo gli spagnoli, ma chiudono secondi per la peggior differenza reti. Assist di Cristiano Ronaldo, primo goal per il giovane Garnacho.

Il girone più complicato era senza dubbio quello della Lazio: da prima a terza, la formazione di Sarri finisce agli spareggi di Conference League per la peggior differenza reti nei confronti di Feyenoord, che ha battuto il team capitolino, e Midtjylland.

Al Qarabag non basta il pari contro il Friburgo per accedere agli spareggi di Europa League, visto il successo del Nantes sull'Olympiakos. Tedeschi invece agevolmente agli ottavi, con i greci eliminati da tutto.

Nel gruppo H sono Ferencvaros e Monaco a passare il turno, rispettivamente come prima e seconda. Trabzonspor in Conference, Stella Rossa battuta 4-1 (tripletta di Volland) ed eliminata da tutto.

6ª GIORNATA

GRUPPO A

Giovedì 3 novembre 2022, ore 21.00 - Arsenal-Zurigo 1-0 [17' Tierney]

Giovedì 3 novembre 2022, ore 21.00 - Bodo/Glimt-PSV Eindhoven 0-2 [36' aut. Stampsted, 52' Bakayoko]

GRUPPO B

Giovedì 3 novembre 2022, ore 21.00 - Dinamo Kiev-Fenerbahçe 0-2 [23' Guler, 47' Arao]

Giovedì 3 novembre 2022, ore 21.00 - Rennes-AEK Larnaca 1-0 [17' Abline]

GRUPPO C

Giovedì 3 novembre 2022, ore 21.00 - Betis-HJK Helsinki 2-0 [20' e 41' Ruibal]

Giovedì 3 novembre 2022, ore 21.00 - Roma-Ludogorets 1-1 [42' Rick (L),56' rig. Pellegrini (R)]

GRUPPO D

Giovedì 3 novembre 2022, ore 21.00 - Union Saint-Gilloise-Union Berlino 0-1 [6' Michel]

Giovedì 3 novembre 2022, ore 21.00 - Braga-Malmö 1-0 [36' Horta]

GRUPPO E

Giovedì 3 novembre 2022, ore 18.45 - Real Sociedad-Manchester United 0-1 [17' Garnacho]

Giovedì 3 novembre 2022, ore 18.45 - Sheriff Tiraspol-Omonia 1-0 [88' Akanbi]

GRUPPO F

Giovedì 3 novembre 2022, ore 18.45 - Midtjylland-Sturm Graz 2-0 [15' e 72' Dreyer]

Giovedì 3 novembre 2022, ore 18.45 - Feyenoord-Lazio 1-0 [64' Gimenez]

GRUPPO G

Giovedì 3 novembre 2022, ore 18.45 - Olympiacos-Nantes 0-2 [79' Mohamed, 90' Blas]

Giovedì 3 novembre 2022, ore 18.45 - Qarabag-Friburgo 1-1 [25' rig. Petersen (F),9

GRUPPO H

Giovedì 3 novembre 2022, ore 18.45 - Trabzonspor-Ferencvaros 1-0 [7' Bakasetas]

Giovedì 3 novembre 2022, ore 18.45 - Monaco-Stella Rossa 4-1 [5' e 27' Volland (M), 50' Rodic (M), 54' rig. Kanga (S),87' Volland (M)]