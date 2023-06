Gazzetta dello Sport - Un esterno destro per il Milan: spunta Berardi

Il Milan potrebbe rifarsi la fascia destra offensiva: Berardi è un'opzione, sul taccuino anche Nelson e Sarr.

Chiusa una volta per tutte la telenovela Leão, che ha firmato il rinnovo fino al 2028 dopo una lunghissima trattativa, per il Milan è tempo di fare chiarezza sulla fascia opposta a quella di pertinenza del portoghese: l'out di destra rischia di rimanere senza un vero e proprio padrone, complice il futuro incerto di Messias e Saelemaekers.

Uno dei due potrebbe fare le valigie e, al contempo, si creerebbe la necessità di attingere sul mercato per colmare la lacuna: secondo 'La Gazzetta dello Sport', uno dei nomi da tenere d'occhio per il mercato in entrata rossonero è quello di Domenico Berardi.

Il calabrese è in grado di garantire costantemente la doppia cifra di reti e non solo ma, eventualmente, ci sarebbe da lottare alacremente per convincere il Sassuolo a privarsene: il prezzo non dovrebbe essere inferiore ai 30 milioni e, ad alimentare i dubbi, c'è pure il fattore dell'età (Berardi compirà 29 anni il 1° agosto) che non si sposa granché con le prerogative societarie ma le qualità del giocatore potrebbero valere un'eccezione.

Sarebbe ideale sotto questo aspetto, invece, Brahim Diaz, capace anche di giocare defilato a destra: l'intenzione del Real Madrid di riportarlo alla base dopo tre anni di prestito complica i piani dei rossoneri, che per lo spagnolo dovrebbero mettere sul piatto indicativamente tra i 20 e i 22 milioni. Dalle parti di Valdebebas, però, sembra crescere la convinzione che Diaz possa essere l'erede ideale di Asensio, a sua volta ad un passo dal PSG.

Altri profili spendibili sono quelli di Reiss Nelson (in scadenza a giugno) e Ismaila Sarr (23 goal in due stagioni al Watford): il primo non ha visto spesso il campo e sarebbe quindi una sorta di scommessa, il secondo è considerato un giocatore importante dalle parti di Vicarage Road. Il casting rossonero per rifarsi il look a destra, insomma, è aperto.