Leão si lega al Milan: è ufficiale il rinnovo fino al 2028

Dopo una lunga trattativa, il Milan può ufficializzare il rinnovo di Rafael Leão: accordo valido fino al 2028 con diversi bonus.

Una trattativa fiume, conclusa nel modo che i tifosi rossoneri si auspicavano: Rafael Leão ha posto la firma sul rinnovo del contratto col Milan, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2028 (qui tutti i dettagli).

"AC Milan - recita il comunicato - è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rafael Alexandre da Conceição Leão fino al 30 giugno 2028.

Arrivato nell'estate 2019, Rafael ha collezionato 162 presenze, 41 goal e 29 assist in rossonero e si è imposto nel Campionato Italiano come 'Miglior Calciatore della Serie A' della scorsa Stagione.

AC Milan e Rafael proseguiranno il loro cammino insieme".

Un atto aspettato da troppo tempo, da quando erano cominciati i discorsi per allungare un rapporto che, altrimenti, sarebbe potuto finire prima della precedente scadenza (2024): le sirene estere e, in particolare, quelle inglesi del Chelsea, hanno accelerato il processo dei colloqui, fino alla quadra definitiva.

Una giornata speciale per Leão, investito del ruolo di leader tecnico di una squadra che avrà il compito di tornare a competere per lo Scudetto in Italia e, per quanto riguarda l'Europa, replicare - o fare anche meglio - l'attuale stagione di Champions.

Scongiurata, dunque, una cessione nel prossimo mercato estivo, che sarebbe stata quasi scontata per esorcizzare lo spettro di un addio a costo zero o, comunque, a una cifra irrisoria rispetto al reale valore del giocatore.

Un segno di continuità tecnica nel progetto del Milan, che potrà ancora contare sulla classe cristallina di Leão negli anni a venire: una chiara dichiarazione d'intenti a tutte le avversarie e a coloro che speravano di ottenere il 'sì' del portoghese, sfruttando magari una mancata intesa che, invece, è puntualmente arrivata.