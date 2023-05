Brahim Diaz può tornare al Real Madrid dal Milan: è l'idea per sostituire Asensio

ll trequartista spagnolo potrebbe rientrare alla casa madre per sostituire Asensio, prossimo all'addio: Milan alla finestra.

Si intravedono nubi all'orizzonte nel futuro di Brahim Diaz, la cui permanenza al Milan è tutt'altro che certa: il 30 giugno si esaurirà il prestito biennale dal Real Madrid (concordato due anni fa dopo il primo della stagione 2020/21) e le sensazioni su un acquisto a titolo definitivo da parte dei rossoneri non sembrano essere positive.

A spingere il trequartista nativo di Malaga verso il ritorno alla 'Casa Blanca' è l'addio, ormai certo, di Marco Asensio, che non rinnoverà il contratto in scadenza tra un mese: tra i club alla finestra ci sarebbe proprio il Milan, soprattutto qualora dovesse interrompersi il rapporto con Diaz.

Il classe 1999 è ritenuto pronto per fare il definitivo salto in prima squadra dopo il lungo apprendistato in Italia, dove ha vinto uno Scudetto per poi flirtare con la finale di Champions League, persa nell'Euroderby contro l'Inter.

Per Il Real Madrid si tratterebbe di un innesto a costo zero per quanto concerne il cartellino, già di proprietà, mentre non sarebbe da escludere un adeguamento dello stipendio, magari in linea con quello dei titolari della rosa a disposizione di Carlo Ancelotti.

Brahim Diaz, al contempo, avrebbe l'occasione di mettersi ulteriormente in mostra agli occhi del c.t. spagnolo Luis de la Fuente: al momento, infatti, lo score dell'ex Manchester City in nazionale parla di un goal nell'unica apparizione, un'amichevole contro la Lituania del giugno 2021.

Si allontana, dunque, il possibile ritorno al Real Madrid di Takefusa Kubo: come riportato da 'AS', la stellina giapponese è stata ceduta a titolo definitivo alla Real Sociedad che, per privarsene, chiede i 60 milioni della clausola rescissoria. Cifra enorme se paragonata alla possibilità di richiamare Diaz senza mettere mano al portafogli.