"Espressione blasfema": Cosmi squalificato per una giornata

Serse Cosmi, ormai lo si sa da una ventina d'anni, è un allenatore sanguigno. E ogni tanto, in panchina esagera. Tanto che, dopo la sconfitta rimediata domenica dal suo sul campo del , è stato squalificato per aver bestemmiato durante il match.

Questo il comunicato emesso dal Giudice Sportivo, nel quale, assieme all'elenco dei giocatori di Serie B squalificati, trova spazio proprio il nome di Cosmi:

"Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione exart. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.07 del 17 febbraio 2020) in merito alla condotta dell’allenatore Serse Cosmi (Soc. Perugia) consistente nell’aver pronunciato espressioni blasfeme al 38° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che l’allenatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva; delibera di sanzionare l’allenatore Serse Cosmi (Soc. Perugia) con la squalifica per una giornataeffettiva di gara".