Esordio in Premier per il Manchester United: Ronaldo in panchina col Brighton, entra ma non incide

Cristiano Ronaldo parte dalla panchina, poi entra in campo ma senza incidere. Ten Hag: "Sta lavorando per rimettersi in forma".

Giorno d'esordio in Premier League per il Manchester United, di scena a 'Old Trafford' contro il Brighton: la notizia principale, però, oltre alla sconfitta inaspettata, è l'esclusione dall'undici titolare di Cristiano Ronaldo.

L'asso portoghese si è seduto in panchina, con Ten Hag che gli ha preferito Rashford nel ruolo di terminale di riferimento dell'attacco. Lo stesso allenatore olandese ha spiegato i motivi della scelta prima della partita.

"Ronaldo sta lavorando molto per rimettersi in forma. Ci vorrà ancora del tempo".

L'ex Real Madrid è stato chiamato in causa in avvio di ripresa con l'ingresso al posto di Fred: la sua presenza non è bastata per completare la rimonta, auspicata dopo l'autorete della speranza di Mac Allister.

Il dubbio, però, che si tratti di una decisione condizionata dalle dinamiche del mercato (Ronaldo aveva chiesto la cessione ad un club impegnato in Champions) è forte, alla luce del recente avvenimento che ha sconvolto lo spogliatoio dei 'Red Devils'.

Dopo la sostituzione all'intervallo nell'amichevole col Rayo Vallecano, Cristiano Ronaldo aveva lasciato prontamente lo stadio gettando su tutte le furie Ten Hag, il quale si era lasciato andare ad un aspro commento.

"Non lo posso accettare di certo. Penso che sia inaccettabile. Siamo una squadra e bisogna restare fino alla fine”.

Un episodio, quello odierno, che ricorda molto quello relativo alla prima giornata della Serie A 2021/2022, quando Ronaldo si sedette in panchina per Udinese-Juventus: nel finale trovò anche il goal, annullato per posizione di fuorigioco, e dopo qualche giorno fu annunciata la sua cessione in Inghilterra.