Scossone al Manchester United: Cristiano Ronaldo ha chiesto la cessione

Cristiano Ronaldo ha informato la dirigenza del Manchester United della propria volontà: dopo un anno può nuovamente cambiare squadra.

Cristiano Ronaldo ha chiesto la cessione al Manchester United. Come rivelato in prima battuta dal 'Times', e confermato da GOAL, il fuoriclasse portoghese ha esternato alla dirigenza del club tutti i propri dubbi riguardo alla possibilità di lottare per dei titoli, o quantomeno terminare nelle prime quattro posizioni della classifica di Premier League.

Ronaldo, che con il Manchester United ha mancato la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, può dunque cambiare nuovamente squadra dopo appena un anno dal suo ritorno in Inghilterra.

Jorge Mendes avrebbe già in mano un'offerta concreta per il trasferimento dell'ex bianconero: la speranza dell'asso portoghese è che alla giusta cifra possa scattare il via libera da parte dei 'Red Devils', al momento non favorevoli ad un divorzio con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto in essere.

A 37 anni, Ronaldo non vorrebbe trascorrere una stagione senza giocare la massima competizione europea, già vinta cinque volte in carriera: la prima proprio col Manchester United nel 2008, a cui sono seguite le quattro portate a casa durante la militanza al Real Madrid.

Nemmeno l'approdo in panchina di Erik Ten Hag ha convinto Ronaldo della bontà del progetto, sul quale nutre dei forti dubbi di natura tecnica: il timore di un'altra annata di 'transizione' è elevato e lui, alla sua età, non vuole permettersi di correre tale rischio.

Ma quali club potrebbero puntare su Ronaldo? Bayern Monaco e Chelsea sono opzioni da non scartare, mentre l'ipotesi di un ritorno in Italia appare quasi impossibile, ai limiti della fantascienza per ovvie motivazioni di carattere economico: sobbarcarsi uno stipendio superiore ai 20 milioni sarebbe una mossa a dir poco azzardata di questi tempi.