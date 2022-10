Due ammonizioni in tre minuti: Esgaio espulso nel primo tempo di Sporting-Marsiglia

Sfortunata centesima gara con i portoghesi per il difensore: gomitata, seconda ammonizione e rigore per il Marsiglia.

Gruppo D di Champions League, il più equilibrato di tutti. Quarto turno essenziale per provare a modificare un minimo l'impasse venutosi a creare nelle prime tre giornate. A Lisbona lo Sporting ospita il Marsiglia, con entrambe decise ad ottenere il primo posto nel girone.

Non è certo iniziata bene la gara dello Sporting, che deve fare i conti con il doppio giallo e il conseguente rosso rifilato ad Esgaio. Un match importante per il ragazzo portoghese, cresciuto nel club e tornato nel 2021 in maglia biancoverde dopo aver fatto esperienza con il Braga.

Per Esgaio, infatti, centesima partita ufficiale con lo Sporting e probabilmente un po' di emozione per il traguardo raggiunto.

Aminuto 16 il classe 1993 si è fatto ammonire per una gomitata, dunque è stato espulso 3' dopo in seguito ad un fallo che ha causato il rigore in favore del Marsiglia: intervento decisamente in ritardo su Harit e secondo giallo impossibile da non mostrare.

Penalty trasformato da Guendozi e match in salita per lo Sporting, sotto di 2-0 in seguito al raddoppio siglato da un Alexis Sanchez sempre più importante per il Marsiglia.