Entrato e uscito nel Derby: per Diego Llorente 34’ in A, ma sarà certamente titolare contro la Samp

Fin qui ha vissuto una stagione da comparsa e nel Derby è entrato ed uscito nel corso del secondo tempo. Ora avrà la grande chance.

E’ coincisa con il Derby della Capitale, la seconda partita in Serie A di Diego Llorente.

Il difensore iberico, che lo scorso 31 gennaio è approdato in prestito alla Roma dal Leeds, è stato infatti tra i protagonisti della stracittadina che ha visto la Lazio imporsi per 1-0.

Una prestazione non destinata ad entrare negli annali, culminata con una splendida chiusura su Luis Alberto e che è stata frutto più dell’emergenza, piuttosto che di altro.

Accomodatosi inizialmente in panchina, Llorente è stato gettato nella mischia ad inizio ripresa al posto addirittura di Paulo Dybala. Una scelta difensiva resa necessaria dall’espulsione comminata al 32’ del primo tempo ad Ibanez e che quindi è servita per dare maggiore equilibrio alla squadra.

La sua partita è durata solo 33’, visto che nelle battute finali del match, quando c’era da recuperare lo svantaggio, Mourinho (non in panchina perché squalificato) ed il suo staff tecnico hanno deciso di cambiare modulo inserendo un elemento più offensivo come El Shaarawy.

Per Diego Llorente sono adesso 34 i minuti totali accumulati in campionato, visto che al suo esordio, avvenuto lo scorso 4 febbraio in Roma-Empoli, ha fatto il suo ingresso in campo a pochi secondi dal triplice fischio finale.

Un bottino estremamente esiguo per un giocatore che vanta dieci presenze nella Nazionale spagnola, ma sicuramente destinato a crescere.

La Roma infatti, nel prossimo turno di campionato, quello in programma il 2 aprile all’Olimpico contro la Sampdoria, non potrà contare per squalifica su Ibanez (espulso nel Derby), Mancini (ammonito da diffidato) e Kumbulla (che ha saltato la sfida con la Lazio, ma deve ancora scontare un turno di squalifica).

Tre assenze pesanti, che costringeranno Mourinho a reinventare il reparto difensivo, alle quali si aggiungerà anche quella di Bryan Cristante che è stato espulso dopo il triplice fischio finale di Lazio-Roma e che quindi certamente non ci sarà e non potrà essere adattato, come accaduto in passato, nel ruolo di centrale.

Diego Llorente avrà dunque certamente la sua chance contro la Sampdoria per accumulare minuti in Serie A e mettersi finalmente in mostra in giallorosso.