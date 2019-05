Empoli-Fiorentina: diretta streaming gratis

L' di Aurelio Andreazzoli prova a risalire la classifica e chiede punti alla di Vincenzo Montella nel derby toscano, lunch match della 35ª giornata di . I padroni di casa sono terzultimi con 29 punti, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 19 sconfitte, e hanno un distacco di 4 punti dall' , quartultima, e dunque dalla salvezza.

I gigliati sono scivolati al 12° posto con 40 punti (gli stessi del , ma con gli scontri diretti sfavorevoli nei confronti dei sardi) e un cammino di 8 vittorie, 16 pareggi e 10 sconfitte, e devono ancora conquistare la permanenza matematica nella massima serie.

Ciccio Caputo, autore di 15 goal in 34 presenze, da una parte, e Marco Benassi, a segno 7 volte in 28 partite giocate, sono i migliori marcatori delle due squadre. Azzurri e viola hanno avuto un andamento simile nell'ultimo periodo, riportando un pareggio e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 giornate di campionato.

EMPOLI-FIORENTINA DIRETTA STREAMING

EMPOLI-FIORENTINA DATA E ORARIO

Empoli-Fiorentina si disputerà la mattina di domenica 5 maggio 2019 nella cornice dello Stadio Carlo Castellani di Empoli. Fischio d'inizio previsto per le ore 12.30.