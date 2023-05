Elkann sul momento della Juve: "Allegri e la squadra vogliono l'Europa sul campo"

John Elkann non si nasconde: "Momento difficile, ma Allegri è determinato con la squadra per raggiungere l'Europa sul campo".

Squadra e allenatore compatti per remare verso l'Europa. Questo è il succo delle parole di John Elkann, amministratore delegato di Exor, che si è espresso così sulla delicata situazione della Juventus dopo la sconfitta di Empoli e la pesante penalizzazione di 10 punti in classifica.

"È un momento difficile in campo e fuori - le parole di Elkann - La Juventus ha sempre affrontato le avversità e si è sempre rafforzata nelle avversità. Oggi ho parlato con il nostro allenatore Max Allegri, sente la responsabilità della nostra storia ed è determinato con la nostra squadra ad affrontare le due prossime partite per meritare l'Europa sul campo".

Parole, dunque, che mirano a tenere unito l'ambiente in vista delle ultime due importanti sfide di campionato. L'imprenditore ha parlato con i giornalisti a margine di un evento all'Università Bocconi di Milano, dove ha partecipato all'inaugurazione della terza cattedra intitolata al nonno Gianni Agnelli.

Ora si attende la risposta sul campo della Juventus, settima in classifica a 59 punti e impegnata nelle ultime due giornate di campionato in casa contro il Milan (quarto a quota 64) e in trasferta contro l'Udinese. Due gare decisive per il futuro di Allegri e della sua squadra.