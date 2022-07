Eintracht-Torino 3-1: prima uscita con sconfitta per i granata

Il Torino cade a Bad Wimsbach contro l’Eintracht fresco vincitore dell’Europa League. Di Horvath la rete della bandiera granata nel finale.

Prima uscita stagionale e prima sconfitta per un Torino che nel corso della preparazione estiva ha deciso di affrontare fin da subito avversari di importante livello. I granata di Ivan Juric a Bad Wimsbach si sono confrontati in test match con l’Eintracht Fraconforte e ad avere la meglio sono stati appunto i detentori dell’Europa League.

Il Torino si è schierato in campo con un 3-4-2-1 nel quale inizialmente Bremer, il nome più caldo in ottica calciomercato, si è accomodato in panchina. Attacco iniziale con Sanabria unica punta supportato da Edera e Radonjic, mentre al centro della linea di mediana è stato posizionato Ricci al fianco di Lukic.

Dopo una buona partenza di marca granata, è stato l’Eintracht a trovare il vantaggio al 9’ con un gran tiro dalla lunga distanza di Touré sul quale Berisha non ha potuto nulla. La partita resta sostanzialmente in equilibrio, seppur con la compagine tedesca a dettare i ritmi di gioco e ad andare più vicina alla rete soprattutto con Borré.

Solita girandola di sostituzioni ad inizio ripresa, con Milinkovic-Savic, Bremer, Segre e Linetty che prendono fin da subito il posto di Berisha, Zima, Lukic e Ricci. Già al 46’ l’Eintracht, quasi totalmente rivoluzionato, passa di nuovo Lindstrom che, prima trova l’opposizione del portiere granata e poi sulla ribattuta spinge in rete.

Juric ridisegna la squadra con una seconda tornata di cambi verso l’ora di gioco e proprio al 61’ la compagine di Francoforte cala il tris grazie ad una conclusione di Alario dall’interno dell’area di rigore.

Il Torino fatica a reagire ma all’82’ riesce comunque a trovare la rete della bandiera con un gran destro a giro di Horvath.

IL TABELLINO

EINTRACHT FRANCOFORTE-TORINO 3-1

MARCATORI: 9’ Touré (E), 46’ Lindstrom (E), 61’ Alario (E), 82’ Horvath (T)

EINTRACHT (3-4-3): Trapp (46’ Ramaj); Toure (46’ Ndicka), Tuta (46’ Onguene), Smolcic (46’ Hrustic); Hauge (46’ Sow), Jakic (46’ Kostic), Rode (46’ Hasebe), Lenz (46' Chandler, 72' Alidou); Kamada (46’ Alario), Kolo Muani (46’ Chandler), Borré (46’ Gotee). All. Glasner

TORINO (3-4-2-1): Berisha (46’ Vanja); Izzo (67’ Adopo), Zima (46’ Bremer), Buongiorno (78’ Antolini); Singo (60’ Bayeye), Lukic (46’ Linetty), Ricci (46’ Segre), Aina (60’ Rodriguez); Edera (78’ Garbett), Radonjic (60’ Horvath); Sanabria (60’ Pellegri). All. Juric

Arbitro: Haiduck