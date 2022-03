Ecuador e Uruguay volano ai Mondiali: in Sudamerica resta solo il posto per gli spareggi

Sono diciannove le squadre che si sono già qualificate a Qatar 2022. Le ultime Nazionali ad essersi guadagnate, in ordine di tempo, un pass per i Campionati del Mondo, sono state Ecuador ed Uruguay.

Entrambe dunque arrivano dal percorso di qualificazione del Sudamerica e vanno ad unirsi a Brasile ed Argentina che già avevano archiviato il discorso con ampio margine.

Decisiva, per la qualificazione di entrambe le compagini, è stata la vittoria dell’Uruguay ottenuta contro il Perù. La Celeste infatti, imponendosi per 1-0 grazie ad una rete di De Arrascaeta, si è guadagnata i punti che le hanno consentito di assicurarsi matematicamente un posto tra le prime quattro in classifica, ed ha frenato proprio la corsa della Blanquirroja che, quando manca una sola giornata alla fine del cammino sudamericano, non può più andare oltre il quinto posto.

La cosa ha favorito indirettamente l’Ecuador, che, già terzo in classifica, è ora irraggiungibile per le inseguitrici, e che quindi ha festeggiato nonostante la sconfitta per 3-1 patita sul campo del Paraguay.

La classifica del girone unico di qualificazione sudamericano ai Mondiali recita dunque: Brasile 42, Argentina 35, Ecuador 25, Uruguay 25, Perù 21, Colombia 20, Cile 19, Paraguay 16, Bolivia 15, Venezuela 10.

Resta dunque in palio solo il posto che vale gli spareggi interzona: ovvero il quinto in classifica.

A contenderselo sono rimaste Perù, Colombia ed il Cile che ha visto drasticamente diminuire la proprie possibilità di volare in Qatar, a seguito del pesante 4-0 subito contro il Brasile.

Nella diciottesima giornata di qualificazione, il Perù ospiterà il Paraguay, la Colombia giocherà sul campo del Venezuela, mentre il Cile attenderà l’Uruguay.

Le Nazionali attualmente qualificate a Qatar 2022 sono: Brasile, Argentina, Ecuador, Uruguay, Qatar, Iran, Corea del Sud, Giappone, Arabia Saudita, Danimarca, Germania, Francia, Belgio, Croazia, Spagna, Serbia, Inghilterra, Svizzera, Olanda.