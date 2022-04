Juventus-Inter, Dzeko furioso contro un tifoso: "Alzati se hai i cogli***"

Dopo una serie di vittorie consecutive in inverno, la Juventus è caduta nel Derby d'Italia perdendo l'opportunità di avvicinarsi a Milan e Napoli. Il match contro l'Inter disputato allo Stadium e vinto dai nerazzurri è stato come sempre carico di tensioni per questioni arbitrali e non.

Tra gli episodi fuori dalla gara tra Inter e Juventus, decisa da Calhanoglu, un battibecco nella ripresa tra Edin Dzeko e un tifoso bianconero sugli spalti dello Stadium. Il bosniaco, uscito al minuto 91 per lasciare posto a Gosens, è tornato in panchina, furioso nei confronti di un fan di casa.

Fudbaleri @Inter sinoć su u velikom derbiju slavili protiv @juventusfc. 🇮🇹



Nakon izlaska s terena Džeko je imao zanimljiv verbalni okršaj s jednim od navijača domaćeg tima. Na kraju je jedan od članova ekipe Intera prišao Džeki i smirio ga... 👀 #SerieA #BIH https://t.co/ou8M6UsXRV — Igraj Lopte (@igrajlopte) April 4, 2022

Sui social è infatti apparso un video che mostra Dzeko su tutte le furie nei confronti di un tifoso:

"Alzati se hai i coglioni"

Dzeko è stato calmato dallo staff interista ( a fatica), ma non è chiaro il motivo che ha portato l'ex Roma a reagire così, in maniera reiterate con la stessa frase: probabilmente un pesante insulto da parte di qualcuno, non meglio precisato, in seguito al cambio.