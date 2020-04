Dzeko pazzo della Roma: "Restare è stata la scelta giusta"

In estate stava per andarsene, poi Fonseca e l'affetto dei tifosi lo hanno convinto a continuare nella Capitale. Edin Dzeko ora si professa innamorato della , con tanto di fascia al braccio.

Il bomber bosniaco, a 'Sky', giura amore ai giallorossi.

" Essere capitano di questa squadra, dopo gente come Totti o De Rossi, è un grande orgoglio . Lo sono stato anche a , poi c’è stato il . E nella sono capitano da 6 anni. Ora mi trovo in una società meravigliosa ".

Dalle parole di Dzeko, emerge la personalità del condottiero.

"Anche prima mi sentivo uno dei capitani, tutte le squadre ne hanno diversi. Non conta solo chi ha la fascia, ma anche chi è leader in campo".

Dalla cessione sfiorata (l' era forte su Edin), ad un matrimonio sempre più solido con la Roma.

"Rimanere qui è stata la scelta giusta, non ho avuto difficoltà nel farlo. E adesso sono ancora più orgoglioso di far parte di questo club, che in momenti così difficili fa cose importanti per i tifosi e per chi ha bisogno di aiuto. Noi giocatori siamo a disposizione della società, vogliamo aiutare in qualsiasi modo".