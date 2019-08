Dybala-Tottenham, strada in salita: atteso un nuovo incontro

Paulo Dybala ed il Tottenham non hanno ancora trovato l'accordo: il problema è relativo ai diritti d'immagine della Joya.

Paulo Dybala non ha ancora trovato l'accordo con il e la strada al momento è parecchio in salita, visto che le ore passano. Decisiva la questione dei diritti d'immagine del giocatore argentino: non risolta fino ad ora tra le due parti.

La porta al momento non è stata chiusa del tutto, con la che intrattiene continui contatti con il Tottenham per capire la situazione ed arrivare ad una conclusione, in un senso o nell'altro. Ci sarà un nuovo incontro nel primo pomeriggio.

Il mercato in Premier League chiude oggi alle ore 18 e questa è una vera corsa contro il tempo da parte di Juventus, Tottenham ed entourage del giocatore.

Ricordiamo che la questione spinosa è quella relativa ai diritti d'immagine del giocatore: la società 'Image Star' che li detiene dovrà mettersi d'accordo con tutte le parti in ballo, anche la Juventus. Pratiche difficili da smaltire in poche ore.