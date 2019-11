Dybala e la punizione all'Atlético: il video fa il giro del mondo

Una punizione da tre punti, da primo posto e da campione. Paulo Dybala contro l'Atlético Madrid ha segnato un goal su calcio piazzato perfetto per l'idea e per la realizzazione. Con un pizzico di complicità di Oblak.

Il siluro del numero 10 della ha subito fatto il giro del mondo. Da ieri sera in rete spopola un video della punizione ripresa dalle tribune dello stadium, alle spalle del numero 10, in cui il goal è ancora più impressionante.

Can't stop watching this angle of Paulo Dybala's free-kick 🤩pic.twitter.com/MofZu2KsV8