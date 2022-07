Dybala alla Roma, quale numero di maglia indosserà?

L'argentino è pronto ad approdare alla Roma come nuovo capitolo della sua carriera: tutte le informazioni sul numero di maglia.

Niente Inter, Napoli, Atletico Madrid o Monza. Paulo Dybala giocherà la stagione 2022/23 nella Roma di Mourinho. Dopo settimane in cui la pista giallorossa sembrava essersi raffreddata, alla fine la Joya giocherà in Europa League e in Serie A con i capitolini.

Dybala sarà il nuovo campione di qualità per una Roma che dopo aver vinto la Conference League nella primavera del 2022 continua a guardare in avanti, decisa ad ottenere nuovi trionfi, a partire dal ritorno in Champions League. Con la Joya come nuova stella dell'attacco.

IL NUMERO DI DYBALA ALLA ROMA

La Joya, in attesa di conferme, dovrebbe indossare la maglia numero 21. La casacca è stata in realtà scelta da Matic, altro nuovo acquisto della Roma 2022/23, ma l'ex Manchester United dovrebbe ripiegare su una nuova, probabilmente il numero 8 attualmente libero.

L'articolo prosegue qui sotto

Detto di Matic, il 21 non è un numero facile per la Roma: in passato è stato indossato da giocatori come Vainqueur, Nego, Guberti, Tetradze, Diamoutene, Borja Mayoral, Edgar Alvarez, Eleftheropoulos e Gonalons. Da registrare però anche una stagione sulle spalle di Balbo, Aquilani, Mario Rui e Veretout.

DYBALA NUMERO 10 ALLA ROMA?

L'argentino sembrava sulla scia per indossare il leggendario numero 10 lasciato libero da Totti dopo il suo ritiro nella primavera del 2017. Il motivo? Era stato lo stesso vecchio capitano della Roma a dare il suo benestare per riportare la casacca in auge cinque anni dopo:

“Glielo lascio volentieri se lui lo vuole".

Alla fine, però, Dybala sembrerebbe aver scelto diversamente, optando per il suo vecchio 21 indossato sia durante i primi tempi alla Juventus (2015/2016 e 2016/2017) sia con la Nazionale argentina (dal 2015 ad oggi, ma in due occasioni ha indossato la 7 e la 19). Un modo per tenere intoccabile il 10 di Totti, almeno per ora. Anche in bianconero, del resto, il 10 di Del Piero venne indossato solamente dopo il 21. La storia si ripeterà?