Dybala, il ginocchio è completamente guarito: ma sente ancora dolore

Paulo Dybala mette nel mirino il ritorno dopo la sosta, visto che clinicamente il ginocchio è perfettamente guarito. La Juve lo aspetta.

Paulo Dybala comincia a vedere la luce in fondo al tunnel, o almeno così pare. L'argentino si allena tutti i giorni, sempre a parte dal resto del gruppo, anche nel giorno di riposo della Juventus.

La Joya, stando a quanto riportato da 'Tuttosport', ha clinicamente recuperato al 100% dal problema al ginocchio. L'ostacolo che fino a questo momento ha frenato il suo ritorno in campo è stato il dolore che avverte ancora al momento dello sforzo, come ad esempio quando tira.

La Juventus cercherà di fare il possibile per fargli assaggiare anche solo 10' il campo contro il Benevento, ma il suo recupero è fissato più realisticamente per la partita contro il Torino in programma dopo le due settimane di sosta delle nazionali.

Andrea Pirlo non vede l'ora di poter avere nuovamente a disposizione Dybala, visto che in attacco in questi mesi ha avuto la coperta corta con i guai anche di Alvaro Morata e l'impossibilità di far riposare Cristiano Ronaldo.

Dybala in queste due settimane di sosta avrà tutto il tempo a disposizione per recuperare in maniera serena e farsi trovare pronto a inizio aprile.