Dybala, incubo finito: quando torna ad allenarsi la Joya

L'argentino è finalmente risultato negativo al test del Coronavirus. Occhi puntati, ora, sul rientro alla Continassa per gli allenamenti individuali.

Il peggio, finalmente, è alle spalle. A 46 giorni dalla scoperta della positività al coronavirus, Paulo Dybala è risultato negativo al doppio tampone: test effettuati a distanza di 48 ore. Verdetto chiaro, quindi, con il giocatore guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare.

Musica per le orecchie della che, ora, si prepara a rivedere la Joya sul manto erboso della Continassa. Senza fretta, s'intende. In quanto - prima di rientrare al JTC - l'argentino dovrà sottoporsi alle classiche visite di rito. Dopodiché, semaforo verde.

Intanto, però, la Joya dovrebbe presentarsi già oggi nel quartier generale bianconero per confrontarsi con staff medico e atletico, in modo tale da programmare la fase di rientro. Insomma, strada in discesa.

El Diez, dunque, ha tirato un sospiro di sollievo direttamente sui social:

"Molte persone hanno parlato nelle ultime settimane, ma posso finalmente confermare che sono guarito. Grazie ancora per il vostro sostegno, i miei pensieri a quelli che soffrono ancora. Curatevi!".

Tra presente e futuro, pensando al rinnovo di contratto. Non è un mistero, infatti, che la voglia fare di Dybala un perno su base pluriennale e, in tal senso, filtra (grande) ottimismo.

Il COVID-19 ha inevitabilmente rallentanto un discorso che, comunque, non presenterà brutte sorprese. In estrema sintesi, sarà prolungamento.