Dybala pronto all'esordio con la Roma: sabato spezzone in amichevole contro il Nizza

La Joya verrà mandato in campo da Mourinho nell'amichevole di sabato con il Nizza. L'ultima apparizione in nazionale nella Finalissima del 30 giugno.

L'attesa tra i tifosi della Roma per l'annuncio di Paulo Dybala cresce di ora in ora. Scottati da qualche esperienza del recente passato (gli affari Malcom e Politano), temono che possa succedere qualcosa che ritardi l'ufficializzazione dell'arrivo della Joya in giallorosso.

Niente di tutto questo. L'affare è concluso e l'argentino verrà annunciato nelle prossime ore. I ritardi sono principalmente dovuti a questioni burocratiche e a contratti lunghi in corso di compilazione.

Niente da temere quindi. Anzi, Mourinho appare intenzionato a far esordire Dybala già entro la fine della settimana.

La Roma sarà impegnata sabato 23 luglio contro il Nizza, nella quarta e ultima amichevole del ritiro portoghese ad Albufeira voluto anche quest'anno dallo Special One.

Dopo aver assistito dalla tribuna alla sfida contro lo Sporting Lisbona, è molto facile immaginare Dybala in campo, molto meno che possa farlo dal primo minuto. Più probabile un suo utilizzo a partita in corso.

D'altronde l'argentino - che ha preso la maglia numero 21 'soffiandola' a Nemanja Matic - non gioca una partita ufficiale da quasi due mesi.

La sua ultima apparizione sul rettangolo verde risale allo scorso 30 giugno, quando con l'Argentina triturò l'Italia a Wembley nella Finalissima segnando anche il goal del 3-0.

Non resta che aspettare qualche giorno dunque. E i tifosi romanisti potranno godersi la loro Joya.