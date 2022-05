Dybala a San Siro per l'Integration Heroes Match: ovazione del pubblico interista

Paulo Dybala ha salutato la Juventus dopo sette stagioni e cinque Scudetti. Come noto, infatti, l'argentino non proseguirà la sua avventura in bianconero e nelle prossime settimane, da svincolato, annuncerà la prossima destinazione. Sarà l'Inter vice-Campione d'Italia? Si vedrà.

Di certo i tifosi nerazzurri aspettano buone nuove in tal senso, dopo le innumerevoli voci degli ultimi mesi. In attesa di capire se camminerà sul prato di San Siro da giocatore dell'Inter, la Joya ha avuto modo di farlo in occasione dell'Integration Heroes Match, amichevole organizzata da Samuel Eto'o.

All'ingresso in campo, Dybala ha ricevuto un'ovazione dal pubblico del Meazza. Segno di come i fans interisti non vedano l'ora di avere la possibilità, eventualmente, di vedere l'ex Palermo con la maglia nerazzurra dalla stagione 2022/2023, al via ad agosto.

A San Siro diversi striscioni con cui i tifosi hanno chiesto a Dybala di sposare l'Inter per i prossimi anni. In una gara, quela organizzata da Eto'o, con protagonisti diversi idoli del passato nerazzurro. Abbracci con Zanetti, scambi con Sneijder in campo.

L'articolo prosegue qui sotto

Insieme a Dybala, sono scesi in campo per l'amichevole diversi campionissimi del passato: da Totti allo stesso Eto'o, passando per Shevchenko e Pirlo. A proposito di Totti, si fa un gran parlare anche dell'eventuale destinazione romana per la prossima annata.

Per ora tante voci e nessuna sicurezza: il contratto con la Juventus scadrà il 30 giugno. Da quel giorno Dybala potrà cominciare un nuovo capitolo della sua carriera. Il terzo in Italia o il primo in Europa, lontano dai campi di Serie A in cui milita oramai dal 2012.