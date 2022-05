INTEGRATION HEROES MATCH: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Integration Heroes Match

Integration Heroes Match Data: 23 maggio 2022

23 maggio 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: TV8, Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 202 del satellite)

TV8, Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 202 del satellite) Streaming: Tv8.it, Sky GO, NOW

A poche ore dalla chiusura della Serie A 2021/2022, decisa negli ultimi 90 minuti, le luci di San Siro si riaccendono per una serata di calcio all'insegna della beneficenza.

Samuel Eto'o ha invitato al 'Meazza', quello che è stato il suo stadio durante l'avventura all'Inter, tante stelle del calcio per la partita che ha come obiettivo quello di lanciare un messaggio di integrazione ed educazione contro qualunque tipologia di discriminazione.

Campioni che hanno già appeso gli scarpini al chiodo e altri ancora in attività prenderanno parte all'Integration Heroes Match, in programma nello stadio milanese con fischio d'inizio alle 20:45.

Il ricavato verrà in parte devoluto alla Samuel Eto’o Foundation e alla Slums Dunk ODV, associazioni che si occupano di creare opportunità di crescita e istruzione attraverso lo sport.

ORARIO INTEGRATION HEROES MATCH

L'Integration Heroes Match andrà in scena lunedì 23 maggio 2022 allo stadio 'Meazza' di San Siro, a Milano. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE INTEGRATION HEROES MATCH IN TV

Saranno diverse le opzioni che consentiranno di seguire l'Integration Heroes Match. La gara di beneficenza, che si disputerà a San Siro, sarà trasmessa sia da Sky che TV8.

Nel primo caso i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Football (canale 202 del satellite).

TV8 rappresenterà invece l’alternativa in chiaro. Per seguire in questo casto l'Integration Heroes Match, sarà sufficiente sintonizzarsi sul canale numero 8 del digitale terrestre.

INTEGRATION HEROES MATCH IN DIRETTA STREAMING

Diverse saranno ovviamente anche le opzioni per seguire in streaming Integration Heroes Match. Coloro che sono abbonati a Sky potranno, come di consueto, seguire la gara attraverso Sky Go e quindi utilizzando la sua app su dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale.

Ulteriori opzioni sono rappresentate da NOW, ovvero il servizio streaming on demand di Sky che vi permetterà di seguire il match dopo aver acquistato il pacchetto 'Sport’, e TV8 che proporrà il match in chiaro sul proprio sito ufficiale.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI DELL'INTEGRATION HEROES MATCH

I biglietti dell'Integration Heroes Match, in programma a San Siro lunedì 23 maggio alle 20:45, sono disponibili online sul circuito Vivaticket.

I CALCIATORI PRESENTI ALL'INTEGRATION HEROES MATCH

Nei giorni scorsi, gli organizzatori hanno reso nota la lista dei protagonisti della serata: Messi, Totti, Dybala, Pirlo, Filippo Inzaghi, Sneijder, Julio Cesar, Zanetti, Ambrosini, Valentina Bergamaschi, Boban, Barbara Bonansea, Cahill, Cambiasso, Candela, Capello, Cordoba, Deco, Dida, Djorkaeff, Fadiga, Frey, Sara Gama, Giuly, Kimpembe, Kluivert, Materazzi, Matri, Mboma, Ajara Nchout, Onana, Pazzini, Serginho e Thomas.