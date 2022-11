Dragowski shock: brutto infortunio alla caviglia e addio ai Mondiali

Il portiere dello Spezia, Dragowski, ha subito un grave infortunio nel corso della sfida col Verona. Non potrà prendere parte ai Mondiali.

Brutto infortunio per Bartlomiej Dragowski nel corso della sfida valida per il quindicesimo turno di campionato tra Verona e Spezia.

Il portiere polacco, al 38’, nel tentativo di sventare una minaccia e di anticipare Lasagna, è uscito dalla propria area di rigore per spazzare il pallone in scivolata. Sullo stesso si stava però avventando l’attaccante del Verona che, non riuscendo a fermare la sua corsa, non ha potuto evitare un durissimo impatto.

La caviglia destra di Dragowski ha quindi fatto un movimento del tutto innaturale e l’estremo difensore è parso fin da subito estremamente dolorante. Immediatamente soccorso dallo staff sanitario della compagine ligure, è rimasto a terra per diversi minuti senza riuscire più a muovere la sua gamba destra.

Ad aiutarlo anche alcuni compagni di squadra che hanno provato a rincuorarlo, mentre diversi giocatori in campo e in panchina si sono portati le mani al volto.

Dragowski è stato poi adagiato sulla barella ed ha lasciato il campo al 43’ tra gli applausi di tutti i presenti al Bentegodi. La sensazione è quella di un infortunio estremamente grave (la caviglia è parsa restare in posizione innaturale) e questo vuol dire che, per forza di cose, sarà costretto a rinunciare anche alla partecipazione degli imminenti Campionati del Mondo.

Nel post partita, Luca Gotti ha parlato dell'infortunio del suo portiere ai microfoni di 'DAZN':