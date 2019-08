Dove vedere Wolverhampton-Torino in tv e streaming

Wolverhampton e Torino si affrontano nel match di ritorno dei playoff di Europa League. Granata chiamati a ribaltare il 3-2 patito all’andata.

Ad una settimana dal primo confronto, Wolverhampton e tornano a sfidarsi e lo fanno in un match che deciderà le sorti delle rispettive avventure europee. e granata si affronteranno infatti nel match di ritorno dei playoff che mettono in palio l’accesso alla fase a gironi dell’.

I granata saranno chiamati a compiere una piccola impresa, visto che la gara d’andata, che si è giocata all’Olimpico Grande Torino, si è chiusa con il risultato di 3-2 per la compagine inglese. L’autorete di Bremer e i goal di Diogo Jota e Jimenez hanno regalato agli uomini di Nuno Espirito Santo un vantaggio importante, ma la rete di De Silvestri ed il rigore realizzato da Belotti all’89’, tengono ancora vive le speranze del Toro.

I granata arrivano a questo match dopo aver esordito con una vittoria in campionato. Domenica scorsa infatti, si sono imposti per 2-1 in casa contro il .

Il Wolverhampton, dal canto suo, è reduce da un pareggio interno contro il (goal su rigore al 96’ di Jimenez per l’1-1 finale) che ha confermato una partenza non proprio esaltante in campionato. Per il Wolves sono tre infatti i punti in classifica dopo tre gare di Premier League, visto che non sono riusciti ad andare oltre al pari anche contro e .

QUANDO SI GIOCA WOLVERHAMPTON-TORINO

La sfida di ritorno dei playoff di Europa League che vedrà opposte Wolverhampton e Torino, andrà in scena giovedì 27 agosto 2019 al Molineux Stadium. Calcio di avvio del match programmato alle ore 20.45, a dirigere sarà l’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano.

DOVE VEDERE WOLVERHAMPTON-TORINO IN TV E STREAMING

Wolverhampton-Torino sarà trasmessa da Sky, emittente che detiene i diritti televisivi dell’Europa League. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Per gli abbonati Sky, inoltre possibile seguire la gara anche in su dispositivi come pc, tablet o smartphone, attraverso Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI WOLVERHAMPTON-TORINO

Nuno Espirito Santo disegnerà il Wolverhampton con un 3-5-2 molto simile negli uomini a quello visto a Torino. L’unico vero dubbio potrebbe riguardare l’out di destra dove Doherty, non ancora al top della forma e uscito anzitempo nella sfida di campionato contro il Burnley, potrebbe lasciare il posto, come già successo all’andata, a Traoré. In avanti ancora spazio a Jota e Jimenez.

Modulo speculare per Walter Mazzarri che al Molineux Stadium non potrà contare sugli infortunati Lyanco, Iago Falque, Edera ed Ansaldi, oltre che su Nkoulou che, al centro negli ultimi giorni di un vero e proprio caso, non è stato inserito nella lista dei convocati. Il terzetto di difesa dovrebbe quindi essere composto da Izzo, Bonifazi e Bremer, mentre Aina si sistemerà sulla fascia sinistra. In attacco tocca a Zaza e Belotti.

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traoré, Dendoncker, Saiss, Moutinho, Ruben Vinaigre; Raul Jimenez, Diogo Jota

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Bremer; De Silvestri, Meité, Baselli, Rincon, Aina; Zaza, Belotti