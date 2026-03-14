Dove vedere Vicenza-Inter U23 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Traguardo a un passo. Il Vicenza ha il match point per la promozione in Serie B, meritatissimo traguardo dopo una cavalcata maestosa per gli uomini di Fabio Gallo.
Nel posticipo della 32esima giornata del girone A, i biancorossi ospiteranno l’Inter U23 al Menti: per festeggiare, in uno stadio già sold out, basterà vincere contro l’ex Stefano Vecchi, in virtù del pari nell’anticipo fra Alcione e Union Brescia, prima inseguitrice del Lane.
Occhio, però, all’Inter U23, che vuole difendere e magari anche migliorare la propria posizione all’interno dei playoff.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Vicenza-Inter U23 in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Inoltre, il match sarà visibile in chiaro su Rai Sport, al 58 del digitale terrestre.
Sarà possibile seguire Vicenza-Inter U23 anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Infine, la partita del Menti sarà disponibile anche su Rai Play.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Vicenza-Inter U23: ora di inizio
La gara fra Vicenza e Inter U23, valida per la 32esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 16 marzo, allo stadio Romeo Menti, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Vicenza
VICENZA (3-5-2): Gagno; Cappelletti, Leverbe, Benassai; Caferri, Cavion, Carraro, Pellizzari, Costa; Stuckler, Rauti. All. Gallo.
Probabile formazione Inter U23
INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Kamate, Topalovic, Kaczmarski, Berenbruch, Cocchi; La Gumina, Iddrissou. All. Vecchi.