Dove vedere Verona-Roma in tv e streaming

Il Verona sfida la Roma nel posticipo domenicale della 14ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Fonseca è protagonista del posticipo domenicale serale della 14ª giornata di , che la vedrà impegnata in trasferta contro il di Ivan Juric. La Lupa è al 4° posto in classifica a pari merito con il con 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, gli scaligeri sono all'8° posto assieme al con 18 punti e un cammino di 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Fra le due formazioni sono 28 i precedenti giocati in casa dei veneti in Serie A: prevale il segno X, verificatosi 12 volte, a fronte delle 9 vittorie giallorosse e di 7 affermazioni gialloblù. L'ultima volta che i veneti hanno conquistato la vittoria era il 20 ottobre 1996 (goal di Giunta e Orlandini, pari provvisorio di Delvecchio).

La Lupa ha collezionato 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, stesso identico cammino del Verona. Fra i giallorossi Edin Dzeko è il miglior marcatore con 6 reti realizzate in campionato, fra i gialloblù Miguel Veloso, che non sarà della gara per infortunio, e Matteo Pessina sono i giocatori più prolifici con 2 goal segnati a testa.

QUANDO SI GIOCA VERONA-ROMA

Verona-Roma si giocherà la sera di domenica 1 dicembre 2019 nella cornice dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. La partita inizierà alle ore 20.45.

DOVE VEDERE VERONA-ROMA IN TV E STREAMING

Il posticipo domenicale della 14ª giornata di Serie A Verona-Roma sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati grazie a Sky Go potranno seguire la partita anche in diretta , sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo bisognerà scaricare l'app.

In alternativa c'è l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare a chi acquista uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-ROMA

Juric sembra orientato in difesa a dar fiducia a Bocchetti al posto dell'infortunato Kumbulla dopo la bella prestazione contro la , con l'ex Rubin Kazan che dovrebbe completare la linea a tre con Rrahmani e Gunter. A centrocampo, ancora out Miguel Veloso, in regia ci sarà ancora Pessina, con Amrabat al suo fianco e Faraoni e Lazovic sulle due fasce. In attacco potrebbe partire dal 1' Di Carmine, match winner contro i viola, con Verre e Zaccagni a supporto sulla trequarti.

Lorenzo Pellegrini, grande protagonista in , verrà confermato nel tridente alle spalle di Dzeko .Con lui Under e Kluivert, dato che Zaniolo non ci sarà per squalifica. In mediana sarà riproposta la consolidata coppia composta da Veretout e Diawara. In difesa a destra dovrebbe esserci Spinazzola con Kolarov a sinistra e al centro la coppia composta da Mancini e Smalling.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Under, Lo.Pellegrini, Kluivert; Dzeko.