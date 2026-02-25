Dove vedere Verona-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sconfitta contro il Sassuolo, sconfitta contro l'Atalanta.

Verona e Napoli si presentano all'incrocio della ventisettesima giornata reduci da due risultati negativi, che hanno complicato i rispettivi percorsi stagionali.

Soprattutto quello dell'Hellas, ultimo insieme al Pisa e staccatissimo dalla zona salvezza: ai veneti, fin qui, il cambio in panchina con Sammarco subentrato a Zanetti non sta fornendo la scossa necessaria.

In casa azzurra, invece, le polemiche con annesso ko maturate in quel di Bergamo devono fungere da benzina per innescare una reazione Champions all'altezza: i campioni d'Italia sono ancora terzi, ma si sono fatti agganciare dalla Roma e vedono Dea e Como avvicinarsi pericolosamente.

Di seguito tutte le info su Verona-Napoli, incluse quelle relative a formazioni, canale tv e copertura streaming.

Verona-Napoli: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio M. A. Bentegodi

Verona-Napoli si gioca sabato 28 febbraio 2026, allo stadio Bentegodi di Verona, con calcio d'inizio previsto alle ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Hellas Verona - Napoli Probabile formazione Panchina Allenatore P. Sammarco Probabile formazione Panchina Allenatore A. Conte

Probabili formazioni Verona-Napoli

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

