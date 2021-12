Archiviato l’impegno di Champions League contro il Malmö, con tanto di qualificazione agli ottavi di Champions League da prima del girone. la Juventus torna a concentrarsi sul campionato. La compagine bianconera, nel diciassettesimo turno del torneo, sarà impegnata in casa di un Venezia in cerca di riscatto.

La compagine lagunare infatti, non solo è reduce da tre sconfitte consecutive, ma nella sua ultima partita è incappata nella più clamorosa delle sconfitte. Avanti di tre reti contro il Verona dopo soli 28’, nella ripresa ha subito un’incredibile rimonta che l’ha portata a capitolare per 4-3. Per gli uomini di Paolo Zanetti sono comunque 15 i punti totalizzati nei primi sedici turni del torneo e valgono al momento una posizione di classifica tranquilla, lontana dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Con altro spirito arriva invece al confronto una Juventus che nelle ultime quattro uscite ha inanellato tre vittorie, due delle quali consecutive. I bianconeri, dopo aver espugnato con un 2-0 il campo della Salernitana, con un identico risultato interno hanno regolato anche il Genoa. Per gli uomini di Allegri i punti sin qui messi in cascina sono 27 e valgono un quinto posto a pari merito con la Fiorentina.

Venezia e Juventus non si affrontano in Serie A dal 13 gennaio 2002. Ad imporsi allora al ‘Penzo’ furono i bianconeri grazie ai goal di Trezeguet e Iuliano. Di Magallanes la rete del momentaneo 1-1.

QUANDO SI GIOCA VENEZIA-JUVENTUS

Venezia-Juventus, sfida valida per il diciassettesimo turno del campionato di Serie A, si giocherà sabato 11 dicembre 2021 allo stadio ‘Pier Luigi Penzo’. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 18,00.

DOVE VEDERE VENEZIA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Sarà DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva la sfida che vedrà opposte Venezia e Juventus. Gli abbonati potranno quindi seguire la gara sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su televisori collegati ad un TIMVISION BOX, una console Playstation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), o ancora a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Essendo trasmessa da DAZN, Venezia-Juventus sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, e ancora su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Pierluigi Pardo a curare la telecronaca del match del ‘Penzo’ per DAZN. Al suo fianco ci sarà Marco Parolo per il commento tecnico.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VENEZIA-JUVENTUS

Paolo Zanetti non potrà contare sullo squalificato Ceccaroni in difesa: al suo posto dovrebbe esserci Svoboda al fianco di Caldara. Chiavi del centrocampo affidate a Vacca con Crnigoj e Busio interni, mentre in attacco ci sarà Henry al centro di un tridente completato da Aramu e Johnsen. Out l'infortunato Okereke.

Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3 nel quale Bonucci e Chiellini potrebbero andare a comporre la coppia centrale nel cuore della difesa. Mediana composta da Bentancur, Locatelli e Rabiot, mentre il tridente offensivo potrebbe vedere Morata supportato da Dybala e Bernardeschi.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Svoboda, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata, Bernardeschi.