Dove vedere Valencia-Inter in tv e streaming

Valencia e Inter si contendono il Trofeo Naranja: appuntamento al 'Mestalla' per l'ultima amichevole dell'estate nerazzurra.

Sta per concludersi l'estate dell' , attesa dall'ultimo impegno amichevole prima dell'inizio della : nerazzurri di scena contro il in un match valido per il Trofeo Naranja, torneo che a partire dalla fine degli anni '90 si stabilizzò sulla sfida unica (in passato fu triangolare e quadrangolare).

Handanovic e compagni approcciano all'incontro dopo la fumata bianca per Romelu Lukaku, per il quale è stato trovato l'accordo con il : improbabile che il belga sia in campo già in , più semplice pensare che Conte lo preservi in vista dell'esordio in campionato col .

Per l'Inter una serie di buoni risultati nelle precedenti gare: l'ultimo è il pareggio per 1-1 sull'ostico campo del , sconfitto poi alla lotteria dei calci di rigore con il tiro dal dischetto decisivo realizzato da Joao Mario.

Bilancio tutto sommato positivo anche per il Valencia: tre successi e due sconfitte nelle cinque amichevoli disputate finora, l'ultima quella vinta per 1-2 espugnando lo stadio del in .

QUANDO SI GIOCA VALENCIA-INTER

Valencia-Inter si giocherà sabato 10 agosto 2019 allo stadio 'Mestalla' di Valencia, impianto che ospita le partite casalinghe dei 'Pipistrelli'. Calcio d'inizio previsto per le ore 21:30.

DOVE VEDERE VALENCIA-INTER IN TV E STREAMING

Il match tra Valencia e Inter sarà visibile in diretta su Nove (canale 9 del digitale terrestre) in chiaro. Telecronaca affidata a Federico Zanon, commento tecnico a Carlo Pizzigoni.

Si potrà guardare la gara anche in attraverso il sito Dplay che offre la visione di vari canali tra cui anche Nove. In alternativa, sarà possibile collegarsi su it.eurosport.com per assistere alle emozioni del 'Mestalla'.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA-INTER

Marcelino con Rodrigo e Gameiro a formare il tandem d'attacco. Presente a centrocampo il grande ex Kondogbia, affiancato dal capitano Dani Parejo. Garay a guidare la difesa insieme a Diakhaby, Cillessen tra i pali.

Conte ritrova finalmente Lautaro, autore di una tripletta contro la Pro Sesto: in coppia con il 'Toro' il giovanissimo Sebastiano Esposito. Solito ballottaggio in mezzo al campo tra Gagliardini e Barella, D'Ambrosio ancora nel terzetto difensivo in virtù della distrazione muscolare accusata da Godin. Per l'esordio di Romelu Lukaku bisognerà attendere.

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Garay, Diakhaby, Gaya; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo, Gameiro. All. Marcelino

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Lautaro. All. Conte