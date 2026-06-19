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USA-Australia: data e orario

Gli Stati Uniti ospitano l'Australia al Seattle Stadium in una sfida valida per il Girone D della Coppa del Mondo 2026. La posta in palio è alta: una vittoria porterebbe la squadra di Mauricio Pochettino in pole position per chiudere il gruppo al primo posto.

La settimana di avvicinamento alla partita è stata tutt'altro che silenziosa. Una sola parola — "layup", usata da un ex commentatore statunitense per descrivere l'Australia — ha acceso un dibattito transatlantico che ha dato a questa sfida un'intensità raramente vista in un girone. Harry Kewell ha risposto, Landon Donovan ha attaccato il tecnico australiano Tony Popovic, e il portiere Matt Ryan ha fatto capire chiaramente cosa ne pensa.

Gli USA arrivano all'appuntamento sull'onda di un convincente 4-1 contro il Paraguay nell'esordio mondiale. Folarin Balogun è stato incisivo, Christian Pulisic ha guidato il gioco e Gio Reyna ha firmato un gol di rara qualità tecnica. La domanda ora è se Pochettino potrà contare su tutti i suoi uomini migliori.

L'Australia, dal canto suo, ha aperto il torneo con un netto 2-0 sulla Turchia a Vancouver. I Socceroos di Tony Popovic si sono dimostrati organizzati e pericolosi in transizione, con Nestory Irankunda e Mohamed Toure pronti a sfruttare ogni spazio. Non arriveranno a Seattle per difendersi.

C'è anche un precedente recente da tenere a mente. I due team si sono affrontati in un'amichevole fisica nell'ottobre 2025, una partita che ha lasciato il segno — e che ha visto Pulisic uscire acciaccato. Quel pomeriggio non è stato dimenticato da nessuna delle due parti.

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Formazioni

Mauricio Pochettino dovrebbe confermare l'undici che ha battuto il Paraguay. Matt Freese è previsto tra i pali, con Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards e Alex Freeman a formare la difesa. Malik Tillman, Weston McKennie e Tyler Adams sono il terzetto di centrocampo, mentre Christian Pulisic agirà alle spalle di Folarin Balogun e Sergino Dest. La condizione fisica di Pulisic resta il tema principale della vigilia, ma il capitano figura nella formazione probabile. Non si registrano infortunati né squalificati per la squadra di casa.

Tony Popovic si affida a Patrick Beach in porta, protetto da Jordan Bos, Alessandro Circati, Cameron Burgess e Harry Souttar. Jacob Italiano, Aiden O'Neill e Connor Metcalfe compongono il centrocampo, con Paul Okon-Engstler, Nestory Irankunda e Mohamed Toure nel tridente offensivo. Anche l'Australia non ha indisponibili da segnalare. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Gli USA presentano un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. La gara più recente è il convincente 4-1 al Paraguay nel debutto mondiale del 13 giugno, che ha fissato subito un riferimento importante per il torneo. In precedenza, la squadra di Pochettino aveva perso 1-2 contro la Germania in amichevole, dopo aver battuto il Senegal 3-2. Nelle cinque partite considerate, gli americani hanno segnato dieci gol e ne hanno subiti otto.

L'Australia arriva in forma decisamente migliore: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque. Il 2-0 sulla Turchia il 14 giugno è il risultato più recente, preceduto da un 1-1 con la Svizzera. I Socceroos hanno travolto Curaçao 5-1 a marzo e battuto il Camerun 1-0 nella stessa finestra. La sola battuta d'arresto in questo periodo è arrivata contro il Messico per 1-0. L'Australia ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime cinque partite.

Precedenti

USA Ultime 2 partite AUS 2 Vittorie 0 Pareggi 0 Vittorie USA 2 - 1 Australia

Australia 1 - 3 USA 5 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 2/2

Nei due precedenti disponibili, gli Stati Uniti hanno sempre avuto la meglio sull'Australia. L'incontro più recente risale al 15 ottobre 2025, un'amichevole in cui gli USA si sono imposti 2-1 in una partita fisicamente intensa che ha lasciato strascichi in entrambi i campi. Prima di quell'occasione, i due team si erano affrontati nel giugno 2010, con gli USA vincitori 3-1 in Australia. Complessivamente, gli americani hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti due in questi due confronti.

Classifica





Nel Mondiali - Girone D, gli Stati Uniti occupano attualmente il primo posto, con l'Australia seconda in classifica.





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