Altro match point Scudetto per il Napoli, di scena contro l'Udinese: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

Altra giornata e altra opportunità di cucirsi addosso lo Scudetto per il Napoli: festa soltanto rinviata dall'1-1 imposto dalla Salernitana al 'Maradona', pronta a scoppiare una volta per tutte in caso di un buon risultato nella tana dell'Udinese.

A Osimhen e compagni basta infatti anche un pareggio per portare dalla propria parte l'aritmetica; il terzo titolo potrebbe però arrivare anche qualora la Lazio, impegnata il giorno prima col Sassuolo all'Olimpico, non dovesse fare bottino pieno.

L'Udinese, dal canto suo, è praticamente salva: +15 il vantaggio sul Verona terzultimo, in un campionato vissuto anche nelle primissime posizioni della classifica a inizio stagione, quando il sogno europeo sembrava fattibile.

I bianconeri di Sottil sono stati una delle poche squadre capaci di dare seri grattacapi al Napoli: nel match dell'andata, dopo essersi portati sul 3-0, gli azzurri hanno subìto l'ondata avversaria fino a sfiorare il clamoroso pareggio, in virtù del 3-2 finale.

QUANDO SI GIOCA UDINESE-NAPOLI

Udinese-Napoli è in programma per giovedì 4 maggio 2023 alla 'Dacia Arena' di Udine. Il calcio d'inizio, previsto alle ore 20:45, potrebbe essere anticipato per motivi di ordine pubblico: la decisione definitiva è attesa nelle prossime ore.

DOVE VEDERE UDINESE-NAPOLI IN TV E STREAMING

Udinese-Napoli sarà trasmessa da DAZN tramite l'app utilizzabile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

L'app è fruibile anche su device portatili con sistema operativo iOS o Android; da browser del pc basterà accedere al sito ufficiale e selezionare l'evento dal catalogo.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-NAPOLI

Ancora emergenza in attacco per Sottil, privo di Beto e Success, oltre che del lungodegente Deulofeu: Pereyra a sostegno dell'unica punta Nestorovski. Lovric e Samardzic scudieri di Walace, Becao a guidare la difesa davanti alla porta di Silvestri.

Spalletti senza gli infortunati Mario Rui e Politano: conferme per Olivera e Lozano, quest'ultimo in vantaggio su Elmas. Anguissa e Zielinski ai lati di Lobotka, Osimhen al centro del tridente offensivo con Kvaratskhelia sull'out mancino.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Nestorovski.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.