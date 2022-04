Col passare delle giornate e con l'avvicinarsi della fine del campionato, la corsa Scudetto si fa sempre più calda: a giocarsi il titolo sono le due milanesi, Milan e Inter, con i nerazzurri chiamati a raccogliere il bottino pieno in casa dell'Udinese nel match valido per la 35esima giornata di Serie A.

Segui Udinese-Inter solo su DAZN. Attiva ora

Dopo aver sconfitto la Roma, la truppa guidata da Simone Inzaghi ha subito una sconfitta pesante a Bologna. Rimontati col risultato di 2-1 da Arnautovic e Sansone dopo il vantaggio di Perisic, i nerazzurri hanno fallito la missione sorpasso sul Milan e la possibilità di volare al primo posso. Nella sfida della 'Dacia Arena', la formazione meneghina dovrà reagire per tornare a correre e andare all'inseguimento del Diavolo.

Situazione di classifica più che tranquilla per l'Udinese, ormai salva e senza più patemi in tal senso: nel recupero del 20° turno a Firenze, i bianconeri hanno dilagato con un netto 4-0. Quarta vittoria nelle ultime sei partite per i friulani di Cioffi, che ora viaggiano a quota 43 in classifica.

Lo scorso 31 ottobre ci pensò Joaquin Correa a risolvere la contesa in favore dell'Inter con una doppietta messa a segno nel secondo tempo, prima di essere sostituito da Alexis Sanchez al minuto 70.

Senza reti l'ultimo confronto andato in scena alla 'Dacia Arena' la scorsa stagione: allora finì 0-0 e il finale divenne incandescente a causa dell'espulsione di Antonio Conte, in protesta con l'arbitro Maresca per l'esiguo recupero concesso.

QUANDO SI GIOCA UDINESE-INTER

Udinese-Inter è in programma per domenica 1° maggio 2022 alla 'Dacia Arena' di Udine, casa della squadra allenata da Cioffi. Calcio d'avvio previsto alle ore 18.

DOVE VEDERE UDINESE-INTER IN TV E STREAMING

Udinese-Inter verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN, accessibile tramite l'app disponibile per smart tv e console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che utilizzabile su TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

L'articolo prosegue qui sotto

Sempre attraverso l'app di DAZN sarà possibile seguire l'incontro in streaming su smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android. Da pc ci si potrà collegare al sito ufficiale, a cui accedere dopo aver inserito le proprie credenziali.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, commento tecnico affidato a Riccardo Montolivo.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-INTER

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Samardzic, Udogie; Success, Deulofeu.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Perisic; Sanchez; Lautaro, Dzeko.