Dove vedere Tunisia-Uganda martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni della Coppa d'Africa

Dopo Marocco-Comore, prima partita della Coppa d'Africa 2025, al via tutte le altre sfide della fase a gironi.

Tra queste anche Tunisia-Uganda, primo match per entrambe. Inserite nel girone C con Nigeria e Tanzania, le due squadre proveranno a partire al meglio in questo nuovo torneo continentale, con la squadra tunisina favorita per il passaggio del turno ai pari dei nigeriani guidati da Lookman e Osimhen.

La Tunisia non vince la Coppa d'Africa dal 2004, con un quarto posto ottenuto come massimo assoluto nell'ultimo ventennio. Dall'altra parte l'Uganda, il cui miglior risultato nel torneo risale oramai dal 1978, quando venne battuta in finale dal Ghana.

Come guardare Tunisia-Uganda in diretta? Canale TV e diretta streaming

Tunisia-Uganda si può guardare in diretta tv esclusiva su Sportitalia. Attraverso il canale 60 del digitale terrestre, o in alternativa tramite sito e app ufficiale, è possibile vedere la partita di Coppa d'Africa live in chiaro e gratis per tutti.

Come guardare ovunque con una VPN

Africa Cup of Nations - Africa - Coppa delle Nazioni - Gruppo C Prince Moulay Abdellah Olympic Annex Stadium

La partita tra Tunisia e Uganda si gioca in Marocco, sede della Coppa d'Africa 2025. La prima sfida delle due Nazionali è di scena in particolare allo Stade Olympique Annexe Complexe Sportif Prince Abdellah di Rabat, martedì 23 dicembre alle ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Tunisia - Uganda Probabile formazione Panchina Allenatore S. Trabelsi Probabile formazione Panchina Allenatore P. Put

Precedenti tra Tunisia e Uganda

TUN Ultima partita UGD 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Tunisia 2 - 0 Uganda 2 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Quarto incontro tra Tunisia e Uganda, con Le aquile di Cartagine tunisine che hanno conquistato tutti i precedenti contro l'Uganda (3-0, 3-1 e 2-0).

