Dove vedere Tottenham-Inter in tv e streaming

Ultimo impegno in International Champions Cup per l'Inter: nerazzurri di scena a Londra nella tana del Tottenham di Kane e Lamela.

Sta per volgere al termine l'International Champions Cup dell' : i ragazzi di Antonio Conte giocheranno sul nuovo campo del vicecampione d'Europa, 'testato' soltanto pochi mesi fa con un'amichevole che ha visto protagonista proprio la squadra delle leggende del club lombardo.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

I nerazzurri arrivano a questo incontro con il vento in poppa e l'umore positivo dopo il successo ai calci di rigore col a Macao. Nelle precedenti sfide vittoria sul Lugano, sconfitta con il e ko ai penalty nel derby d' con la .

Il Tottenham è reduce dal trionfo in Audi Cup: sconfitti nella finalissima nella lotteria dei rigori i padroni di casa del , dopo che i tempi regolamentari erano terminati sul 2-2 per le reti di Lamela ed Eriksen da un lato e di Arp e Davies dall'altro.

Prima di questo impegno, in International Champions Cup gli 'Spurs' hanno battuto la Juventus per 2-3 e perso per 1-2 con il Manchester United in un confronto tutto di marca inglese.

QUANDO SI GIOCA TOTTENHAM-INTER

Tottenham-Inter è in programma per domenica 4 agosto 2019 alle ore 16 italiane. Avrà luogo nel suggestivo 'Tottenham Hotspur Stadium', impianto gioiello che ha visto la luce lo scorso marzo.

DOVE VEDERE TOTTENHAM-INTER IN TV E STREAMING

Tottenham-Inter sarà visibile in diretta esclusiva e in chiaro su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) che ha acquisito i diritti per la trasmissione sul territorio italiano dell'International Champions Cup 2019.

In alternativa sarà possibile guardare la partita in su dispositivi come smartphone, tablet e pc sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com) in maniera completamente gratuita e senza l'obbligo di registrazione.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM-INTER

Pochettino verso la conferma di quasi tutto l'undici che ha sconfitto il : l'unica variazione potrebbe essere rappresentata dalla fiducia a Kane, titolare al posto di Lucas Moura. Altra panchina in vista per Eriksen.

Conte ha ritrovato Lautaro che però partirà dalla panchina: a giocare in avanti saranno Esposito e Perisic. Barella insidia Gagliardini per un posto a centrocampo, Candreva e Dalbert esterni. Problemi fisici per Godin: con De Vrij e Skriniar ci sarà D'Ambrosio.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Walker-Peters, Sanchez, Vertonghen, Rose; M. Sissoko, Winks; Lamela, Alli, Son; Kane. All. Pochettino.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Perisic. All. Conte.