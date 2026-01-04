Dove vedere Torino-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Prima partita interna per il Torino nel 2026. La compagine granata infatti, dopo aver iniziato la sua annata sul campo del Verona, torna protagonista tra le mura amiche dell’Olimpico Grande Torino, ospitando l’Udinese in un match valido per il diciannovesimo turno del campionato di Serie A.

Una sfida tra due squadre che si presentano all’appuntamento potendo contare su situazioni di classifica assolutamente tranquille, ma che hanno comunque bisogno di un risultato positivo per riprendere a scalare posizioni.

I friulani sono reduci dalla sconfitta partita sul campo del Como e più in generale nelle ultime tre uscite hanno messo in cascina un solo punto. Il Torino invece ha battuto in trasferta il Verona per 3-0 nell'ultima giornata-

Tutte le info su Torino-Udinese le trovate in questa pagina: dalle formazioni, a canale tv e copertura streaming del lunch match.

Come guardare Torino-Udinese in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sarà DAZN a garantire la diretta televisiva di Torino-Udinese. Il match sarà dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Per coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, sarà possibile seguire il match anche su DANZ 2 (canale 215 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita, come di consueto, sarà proposta anche in streaming e dunque visibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Torino-Udinese: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico Grande Torino

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Torino-Udinese, sfida valida per il diciannovesimo turno di Serie A, si giocherà mercoledì 7 gennaio allo stadio Olimpico Grande Torino. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20,45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Torino

Baroni attende notizia dall'infermeria in merito allaecondizioni di Ilic e Pedersen, ma entrambi potrebbe essere ancora indisponibili per la sfida contro i bianconeri.

Notizie sull'Udinese

Runjaic non potrà ancora contare sull’infortunato Atta, mentre sono da valutare le condizioni di Zemura.

Forma

L’Udinese non vince in campionato dallo scorso 14 dicembre, da quando cioè è riuscita ad imporsi in casa per 1-0 contro il Napoli. Da allora ha inanellato le sconfitte contro Fiorentina e Como, intervallate dal pareggio interno per 1-1 con la Lazio con il quale ha chiuso il suo 2025. Il Torino ha iniziato al meglio il suo 2026 battendo il Verona in trasferta: per i granata si tratta del terzo successo nelle ultime quattro partite.

Partite tra le due squadre

Quella che andrà in scena sarà la sfida numero 84 tra le due squadre in tutte le competizioni: il bilancio complessivo sorride al Torino in virtù delle 32 vittorie ottenute, a fronte di 24 pareggi e 27 affermazioni dell’Udinese.

Classifica

Classifica simile per le due squadre: il Torino è undicesimo con 23 punti ottenuti dopo 18 giornate, segue proprio l’Udinese con 22 punti conquistati.