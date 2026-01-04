Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoTorino
Stadio Olimpico Grande Torino
team-logoUdinese
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Leonardo Gualano

Dove vedere Torino-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Torino ospita l’Udinese nel diciannovesimo turno di Serie A: tutte le info, dalle formazioni a diretta tv e streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Prima partita interna per il Torino nel 2026. La compagine granata infatti, dopo aver iniziato la sua annata sul campo del Verona, torna protagonista tra le mura amiche dell’Olimpico Grande Torino, ospitando l’Udinese in un match valido per il diciannovesimo turno del campionato di Serie A. 

Una sfida tra due squadre che si presentano all’appuntamento potendo contare su situazioni di classifica assolutamente tranquille, ma che hanno comunque bisogno di un risultato positivo per riprendere a scalare posizioni.

I friulani sono reduci dalla sconfitta partita sul campo del Como e più in generale nelle ultime tre uscite hanno messo in cascina un solo punto. Il Torino invece ha battuto in trasferta il Verona per 3-0 nell'ultima giornata-

Tutte le info su Torino-Udinese le trovate in questa pagina: dalle formazioni, a canale tv e copertura streaming del lunch match.

Come guardare Torino-Udinese in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Udinese crest
Udinese
UDI

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Sarà DAZN a garantire la diretta televisiva di Torino-Udinese. Il match sarà dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Per coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, sarà possibile seguire il match anche su DANZ 2 (canale 215 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita, come di consueto, sarà proposta anche in streaming e dunque visibile sul sito di DAZN,  scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Torino-Udinese: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Udinese, sfida valida per il diciannovesimo turno di Serie A, si giocherà mercoledì 7 gennaio allo stadio Olimpico Grande Torino. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20,45.  

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Torino - Udinese

TorinoHome team crest

3-4-1-2

Formazione

3-5-2

Home team crestUDI
1
A. Paleari
44
A. Ismajli
13
G. Maripan
23
S. Coco
10
N. Vlasic
7
Z. Aboukhlal
20
V. Lazaro
66
G. Gineitis
6
E. Ilkhan
18
G. Simeone
19
C. Adams
93
D. Padelli
27
C. Kabasele
31
T. Kristensen
13
N. Bertola
32
J. Ekkelenkamp
8
J. Karlstroem
24
J. Piotrowski
59
A. Zanoli
11
H. Kamara
10
N. Zaniolo
9
K. Davis

3-5-2

UDIAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Baroni

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • K. Runjaic

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Torino

Baroni attende notizia dall'infermeria in merito allaecondizioni di Ilic e Pedersen, ma entrambi potrebbe essere ancora indisponibili per la sfida contro i bianconeri.

Notizie sull'Udinese

Runjaic non potrà ancora contare sull’infortunato Atta, mentre sono da valutare le condizioni di Zemura. 

Forma

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

UDI
-Forma

Goal segnato (subito)
4/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

L’Udinese non vince in campionato dallo scorso 14 dicembre, da quando cioè è riuscita ad imporsi in casa per 1-0 contro il Napoli. Da allora ha inanellato le sconfitte contro Fiorentina e Como, intervallate dal pareggio interno per 1-1 con la Lazio con il quale ha chiuso il suo 2025. Il Torino ha iniziato al meglio il suo 2026 battendo il Verona in trasferta: per i granata si tratta del terzo successo nelle ultime quattro partite.

Partite tra le due squadre

TOR

Ultime 5 partite

UDI

3

Vittorie

2

Pareggi

0

Vittorie

8

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Quella che andrà in scena sarà la sfida numero 84 tra le due squadre in tutte le competizioni: il bilancio complessivo sorride al Torino in virtù delle 32 vittorie ottenute, a fronte di 24 pareggi e 27 affermazioni dell’Udinese. 

Classifica

Classifica simile per le due squadre: il Torino è undicesimo con 23 punti ottenuti dopo 18 giornate, segue proprio l’Udinese con 22 punti conquistati.

Pubblicità

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0