Dove vedere Torino-Juventus in tv e streaming

Il Torino sfida la Juventus nel Derby della Mole dell'11ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Walter Mazzarri sfida la capolista di Maurizio Sarri nel Derby della Mole, anticipo serale del sabato dell'11ª giornata di . I granata attraversano un periodo particolarmente negativo e sono tredicesimi in classifica con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, i bianconeri guidano la graduatoria imbattuti con 26 punti e un cammino di 8 vittorie e 2 pareggi.

Segui Torino-Juventus in diretta streaming su DAZN

Sono 76 i derby disputati finora in Serie A in casa dei granata, e il bilancio vede un predominio della Vecchia Signora con 33 successi, 23 pareggi e 20 vittorie del Torino.

Per quest'ultimo la stracittadina rappresenta l'occasione per riscattare un avvio di campionato deludente: appena 2 punti nelle ultime 5 gare disputate (3 sconfitte e 2 pareggi), che hanno convinto la società a mandare la squadra in ritiro per preparare al meglio l'atteso confronto con la Juventus.

Madama invece ha messo in fila 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 giornate, ruolino di marcia che le ha permesso di scavalcare l' di Conte, ora al 2° posto ad una lunghezza di ritardo. 'Il Gallo' Andrea Belotti è il miglior marcatore del Torino con un bottino di 5 reti realizzate, sempre con 5 goal il fuoriclasse Cristiano Ronaldo è il giocatore più prolifico dei Campioni d' .

QUANDO SI GIOCA TORINO-JUVENTUS

Torino-Juventus si giocherà la sera di sabato 2 novembre 2019 nello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio è in programma per le ore 20.45.

DOVE VEDERE TORINO-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Il Derby della Mole Torino-Juventus sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Torino-Juventus sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno in ogni caso seguire la partita in tv anche attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà supportato dal commento tecnico di Francesco Guidolin.

Gli abbonati DAZN avranno inoltre anche la possibilità di vedere Torino-Juventus in diretta streaming sui loro dispositivi mobili iOS e Android, scaricando la app, e sui loro pc o notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-JUVENTUS

Mazzarri, visti i risultati particolarmente negativi dell'ultimo periodo, potrebbe operare qualche variazione importante nell'undici titolare. In difesa, squalificato N'Koulou e out per infortunio Bonifazi, ci sarà spazio per uno tra Lyanco o Bremer al fianco di Izzo e Djidji. In mediana, orfana nuovamente dell'infortunato Rincon, Lukic potrebbe essere confermato in regia, con Baselli e Meité interni. Ansaldi dovrebbe essere nuovamente impiegato sulla fascia sinistra, con ballottaggio De Silvestri-Aina dalla parte opposta. In attacco è possibile che si riveda Verdi dal 1' al fianco di Belotti, con panchina iniziale sia per Iago Falque che per Zaza.

Recuperi importanti per Sarri, che ritroverà 'Il Pipita' Higuain in attacco e spera di poter disporre anche di Pjanic in regia. Qualora il bosniaco non ce la faccia, Bentancur sarà confermato in mediana accanto a Khedira e Matuidi, che dovrebbero agire da mezzali. Higuain invece si gioca il posto con Dybala per affiancare in prima linea il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, al rientro dopo il turno di riposo. Nuovamente disponibile anche il gallese Ramsey, che sulla trequarti insidia Bernardeschi. In difesa l'olandese De Ligt tornerà dal 1' al centro accanto a Bonucci, così come Szczesny fra i pali al posto di Buffon. Disponibile anche Douglas Costa, che in ogni caso partirà con ogni probabilità dalla panchina.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Djidji; De Silvestri, Baselli, Lukic, Meitè, Ansaldi; Verdi, Belotti

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, A. Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo