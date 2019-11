Dove vedere Torino-Inter in tv e streaming

Il Torino ospita l'Inter nell'anticipo serale della 13ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Walter Mazzarri sfida l' di Antonio Conte nell'anticipo serale del sabato della 13ª giornata di . I granata sono undicesimi in classifica assieme all' con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, i nerazzurri occupano il 2° posto alle spalle della capolista a quota 31 punti, con un cammino di 10 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Segui Torino-Inter in diretta streaming su DAZN

Fra le due squadre sono 75 i precedenti disputati in Serie A in casa del Torino, e vedono una prevalenza dell'Inter con 27 successi, a fronte di 25 vittorie granata e di 23 pareggi. I padroni di casa tuttavia si sono imposti negli ultimi due confronti casalinghi con i nerazzurri.

Il Torino è reduce da un pareggio, 2 sconfitte di fila e una vittoria nelle ultime 4 giornate, l'Inter invece ha collezionato un pareggio e 3 vittorie consecutive nelle ultime 3 gare disputate.

Il bomber Andrea Belotti è il miglior marcatore del Torino con 7 goal segnati, mentre il belga Romelu Lukaku è il bomber dell'Inter con un bottino di 9 marcature in campionato.

QUANDO SI GIOCA TORINO-INTER

Torino-Inter si giocherà la sera di sabato 23 novembre 2019 allo Stadio Olimpico Grande Torino de capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE TORINO-INTER IN TV E STREAMING

La sfida Torino-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Torino-Inter sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q.

Gli abbonati DAZN potranno inoltre seguire l'anticipo in diretta streaming sul proprio personal computer o notebook collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione e successivamente avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-INTER

Qualche problema di infermeria per Mazzarri, che deve rinunciare per infortunio a Lyanco e Laxalt oltre a Iago Falque e Bonifazi. Tornano invece a disposizione Zaza, Baselli e Perugini. Davanti a Sirigu la linea difensiva sarà dunque composta da Izzo, N'Koulou e Bremer. A centrocampo sulla destra Ola Aina è in ballottaggio con De Silvestri, mentre a sinistra ci sarà Ansaldi. In mezzo il trio Lukic-Rincon-Meité. In attacco Berenguer è favorito su Verdi e Zaza per far coppia con 'Il Gallo' Belotti.

Conte proverà fino all'ultimo a recuperare gli infortunati Gagliardini, Asamoah e Sensi, ma dovrebbero comunque giocare Biraghi sulla sinistra e Vecino a centrocampo. Barella sarà la mezzala destra, con Brozovic al solito in regia e Candreva sulla destra. In attacco sarà riproposto il tandem composto da Lautaro Martínez e Lukaku. In difesa rientra D'Ambrosio che potrebbe concedere un turno di riposo a Godin.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; Ola Aina, Lukic, Rincon, Meité, Ansaldi; Belotti, Berenguer.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lautaro Martínez, R. Lukaku.