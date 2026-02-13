Dove vedere Torino-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Dimenticare l’amarezza di un periodo recente costellato di tanti bassi e pochi alti. Torino e Bologna si sfidano nella giornata numero 25 di Serie A Enilive, andando a caccia di un sorriso che, al momento, sia in casa rossoblu che in quella granata appare quantomai sbiadito.

Il Bologna è reduce dall’eliminazione ai rigori in Coppa Italia, subita in casa per mano della Lazio.

Il Toro, invece, è 13esimo in classifica: molto distante dalla zona rossa ma altrettanto impossibilitato a sognare un piazzamento europeo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Torino-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming

Ci saranno diverse possibilità per vedere Torino-Bologna in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Torino-Bologna sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky go, gli utenti potranno vedere Torino-Bologna in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Se in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nella prima occorrerà fare il download delle rispettive app per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale gli abbonati DAZN potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

Come guardare ovunque con una VPN

Torino-Bologna: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Torino e Bologna, valida per la 25ª giornata di Serie A Enilive si giocherà domenica 15 febbraio, allo stadio Olimpico-Grande Torino, con fischio d’inizio ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Torino

Nel Torino si è infortunato Obrador: spazio a Lazaro sulla corsia sinistra. Ilkhan e Casadei sono confermati a centrocampo, con i veri dubbi di Baroni tutti riversati sul reparto avanzato: Simeone e Adams partono favoriti, Kulenovic e Zapata dalla panchina. Rientra, dopo la squalifica, Vlasic.

Notizie sul Bologna

Bologna con delle possibili variazioni rispetto all’undici che ha perso ai rigori con la Lazio: probabile turnover, in ottica Europa League, per Italiano: Joao Mario viaggia verso la titolarità, rischia anche Orsolini, con Bernardeschi che potrebbe rubargli il posto. Più Dallinga di Cambiaghi in avanti.

Forma

Il Torino è reduce da due gare positive in A: 1-0 sul Lecce e 2-2 con la Fiorentina negli ultimi due turni dopo il sonoro 0-6 di Como. IL Bologna, invece, non riesce a ritrovarsi: nelle ultime cinque in tutte le competizioni ha perso quattro volte, vincendo solo sul Maccabi Tel Aviv in Europa League.

Partite tra le due squadre

Bologna imbattuto nelle ultime cinque gare, in cui solo una volta il Torino è riuscito a trovare la via della rete.

Classifica

Bologna 10º in classifica a quota 30 punti, appena tre in più rispetto al Torino, che occupa la tredicesima posizione.