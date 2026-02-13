Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoTorino
Stadio Olimpico Grande Torino
team-logoBologna
Guarda su NOWGuarda su DAZN
Matteo Occhiuto

Dove vedere Torino-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Torino e Bologna: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Dimenticare l’amarezza di un periodo recente costellato di tanti bassi e pochi alti. Torino e Bologna si sfidano nella giornata numero 25 di Serie A Enilive, andando a caccia di un sorriso che, al momento, sia in casa rossoblu che in quella granata appare quantomai sbiadito.

Il Bologna è reduce dall’eliminazione ai rigori in Coppa Italia, subita in casa per mano della Lazio.

Il Toro, invece, è 13esimo in classifica: molto distante dalla zona rossa ma altrettanto impossibilitato a sognare un piazzamento europeo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Torino-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Bologna crest
Bologna
BOL

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Ci saranno diverse possibilità per vedere Torino-Bologna in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Torino-Bologna sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky go, gli utenti potranno vedere Torino-Bologna in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Se in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nella prima occorrerà fare il download delle rispettive app per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale gli abbonati DAZN potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Torino-Bologna: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Olimpico Grande Torino

La gara fra Torino e Bologna, valida per la 25ª giornata di Serie A Enilive si giocherà domenica 15 febbraio, allo stadio Olimpico-Grande Torino, con fischio d’inizio ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Torino - Bologna

TorinoHome team crest

3-5-2

Formazione

4-2-3-1

Home team crestBOL
1
A. Paleari
23
S. Coco
13
G. Maripan
35
L. Marianucci
25
N. Nkounkou
20
V. Lazaro
6
E. Ilkhan
66
G. Gineitis
22
C. Casadei
17
S. Kulenovic
19
C. Adams
1
L. Skorupski
14
T. Heggem
20
N. Zortea
17
Joao Mario
26
J. Lucumi
10
F. Bernardeschi
19
L. Ferguson
6
N. Moro
11
J. Rowe
8
R. Freuler
24
T. Dallinga

4-2-3-1

BOLAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Baroni

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Italiano

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Torino

Nel Torino si è infortunato Obrador: spazio a Lazaro sulla corsia sinistra. Ilkhan e Casadei sono confermati a centrocampo, con i veri dubbi di Baroni tutti riversati sul reparto avanzato: Simeone e Adams partono favoriti, Kulenovic e Zapata dalla panchina. Rientra, dopo la squalifica, Vlasic.

Notizie sul Bologna

Bologna con delle possibili variazioni rispetto all’undici che ha perso ai rigori con la Lazio: probabile turnover, in ottica Europa League, per Italiano: Joao Mario viaggia verso la titolarità, rischia anche Orsolini, con Bernardeschi che potrebbe rubargli il posto. Più Dallinga di Cambiaghi in avanti. 

Forma

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
4/12
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

BOL
-Forma

Goal segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Il Torino è reduce da due gare positive in A: 1-0 sul Lecce e 2-2 con la Fiorentina negli ultimi due turni dopo il sonoro 0-6 di Como. IL Bologna, invece, non riesce a ritrovarsi: nelle ultime cinque in tutte le competizioni ha perso quattro volte, vincendo solo sul Maccabi Tel Aviv in Europa League.

Partite tra le due squadre

TOR

Ultime 5 partite

BOL

0

Vittorie

2

Pareggi

3

Vittorie

2

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Bologna imbattuto nelle ultime cinque gare, in cui solo una volta il Torino è riuscito a trovare la via della rete.

Classifica

Bologna 10º in classifica a quota 30 punti, appena tre in più rispetto al Torino, che occupa la tredicesima posizione. 

Pubblicità
0